Sorriso já está 100% iluminado com LED; outros 120 municípios instalam as lâmpadas

O município de Sorriso está com 100% da cidade iluminada com LED, graças ao programa MT Iluminado, do Governo de Mato Grosso. A informação foi repassada pelo prefeito da cidade, Ari Laffin. No total, Sorriso conta com 22.906 pontos de iluminação pública e firmou convênio para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística transferisse 18.150 luminárias, com um valor de R$ 7,9 milhões.

As equipes da gestão municipal seguem trabalhando, fazendo um “pente fino” para garantir que todos os postes já estejam com as lâmpadas novas.

As primeiras luminárias foram instaladas nos bairros São Mateus, São Domingos, Vila Bela, União, Monte Líbano 1 e 2, Parque Universitário, Mont Serrat, Reserva, Jardim Europark e Jardim Botânico, além do distrito de Primavera. As luminárias também melhoraram o visual da travessia urbana da BR-163.

Em março de 2022, durante a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação do MT Iluminado, o prefeito Ari Laffin falou sobre a importância do programa. “Significa mais qualidade de vida. A Polícia Militar que faz o trabalho ostensivo no dia a dia sabe o quanto isso melhora as condições de segurança. Mas eu gostaria de ressaltar também a economicidade que o MT Iluminado vai refletir nas contas das prefeituras”, disse.

As luminárias de LED do programa MT Iluminado já estão sendo instaladas em diversos municípios mato-grossenses, garantindo mais segurança para publicação e eficiência nos gastos públicos.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) já entregou 216.305 luminárias para 121 municípios, com um valor de R$ 100 milhões. No total, o Governo de Mato Grosso adquiriu 500.119 luminárias para atender as necessidades dos municípios mato-grossenses.

Em Juara, a prefeitura já substituiu as lâmpadas no Jardim Floresta, Eldorado, na Estrada de Acesso à Unemat e na Pista de Skate. Outras estão sendo instaladas no Jardim América. Segundo o prefeito de Juara, Carlos Sirena, “a administração precisa garantir à população uma iluminação de qualidade, valorizando os espaços urbanos”.

Guiratinga já recebeu e está instalando a primeira remessa de luminárias de LED. Outros municípios como Nova Nazaré e Rondonópolis divulgaram que estão realizando licitações para instalar os equipamentos. Campo Novo do Parecis, Lucas do Rio Verde e Alto Garças são outras cidades com bom andamento na instalação de luminárias.

Para o prefeito de Guiratinga, Barga Rosa, este é um investimento importante do Estado. “Essas lâmpadas possuem uma maior durabilidade, sem contar que melhora o aspecto urbanístico e a sensação de segurança. Essa é uma grande conquista para todos. Nós do município estamos recebendo na ponta mais esse grande benefício e investimento que o Governo de Mato Grosso traz para a população”.

Em Várzea Grande, a prefeitura municipal divulgou que instalou 6 mil lâmpadas em 12 bairros e 7 grandes avenidas ao longo de 2022. Uma terceira etapa de trabalhos começou em janeiro, com 5 mil luminárias contemplando bairros como Jardim Glória, Figueirinha, Panorama, São Gonçalo, Jardim Ikaray, Jardim Paula, São Matheus e as comunidades rurais de Limpo Grande, Praia Grande, Bonsucesso, Capão do Pequei, Souza Lima e Capão Grande, proporcionando segurança e dignidade a esses bairros.

MT Iluminado

O objetivo do programa é tornar Mato Grosso o primeiro estado brasileiro 100% iluminado com LED. A tecnologia LED é o que há de mais moderno em iluminação atualmente. As lâmpadas de LED são mais econômicas e duráveis do que as lâmpadas a vapor, geralmente usadas em ruas e avenidas.

As luminárias de LED adquiridas pelo Governo do Estado vêm com tomada para acendimento automático no período noturno, corpo em liga de alumínio injetado de alta pressão, pintura eletrostática resistente à corrosão e garantia de qualidade total mínima de cinco anos para todo o conjunto. Serão fornecidas completamente montadas e prontas para serem conectadas à rede de distribuição.

Os municípios que participam do programa devem apresentar documentos à Sinfra-MT para formalizar o termo de convênio. Entre os documentos que devem ser apresentados pelos municípios, estão croqui do local a ser beneficiado, Anotação de Responsabilidade Técnica da substituição das luminárias, quadro-resumo, registro fotográfico e declaração de execução. Todas as informações sobre o MT Iluminado estão no site da Sinfra-MT.

Após a formalização do convênio, o Estado repassa o material. As prefeituras são responsáveis pela substituição das luminárias, conforme padrões determinados em especificação técnica da Energisa, incluindo os custos com transporte, materiais, adequações e mão de obra.

O MT Iluminado é uma ação do Governo do Estado de Mato Grosso, realizada por meio de parceria entre Sinfra-MT e MT-PAR.

