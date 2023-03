Sorteio do Nota MT contempla mais de mil consumidores mato-grossenses; confira o resultado

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – fez parte do encontro “Empreendedorismo feminino: Agora é que são Elas, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Primavera do Leste, em parceria com a Associação Comercial de Primavera do Leste (Aciple), nessa quarta-feira (08.01), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento reuniu mulheres, entidades de classe e autoridades locais.

Foram abordados temas importantes para potencializar os conhecimentos das mulheres empreendedoras como liderança, processos empresariais e pessoal, durante o encontro.

A Desenvolve MT apresentou as linhas de crédito que o Governo do Estado disponibiliza para os empreendedores, em especial o programa Mulher Empreendedora voltado às mulheres que pretendem fomentar ou abrir o próprio negócio.

Empreendedora em Primavera do Leste, Claudia Gerti Rodrigues Siebert, do Tita Churros, foi uma das palestrantes. Ela contou a história do seu negócio e falou como tem ganhado a vida vendendo churros na cidade.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Marco Aurélio Sales, explicou que as mulheres de Primavera do Leste estão evoluindo com o empreendedorismo, buscando recurso financeiro e aperfeiçoando os processo. “A parceria com o Governo do Estado é muito importante, além de apoiar com linhas de crédito, ajuda a evoluir o empresariado feminino local, consequentemente”, afirmou.

Para o presidente da Desenvolve MT, Jair Marques, é satisfatório levar, pelo segundo ano consecutivo, informação e prestação de serviço para os empreendedores do município. “O Governo do Estado vem cumprindo o seu papel criando um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios, e nós da agência estamos trabalhando para fomentar e dar o apoio necessário”, explicou.

Primavera do Leste possui um agente de crédito cadastrado para prestar apoio e auxiliar os empreendedores locais na tomada do crédito. Em 2022, o município ficou em oitavo lugar no ranking, com R$ 573 mil em concessão de crédito aos pequenos empreendedores.

Participaram do evento o prefeito em exercício Ademir Góes, a primeira-dama Márcia Goes e a vereadora Giovana de Oliveira.

Paralelo ao encontro, a equipe da Desenvolve MT também prestou atendimento aos empresários que puderam conhecer os produtos, tira dúvidas e resolver pendências para agilizar o processo da tomada de crédito.