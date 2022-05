Sorteio mensal do Nota MT beneficia 149 instituições de 50 municípios

O sorteio mensal de abril do Programa Nota MT, coordenado pela Secretaria de Fazenda (Sefaz) e realizado na quinta-feira (12.05), beneficiará 149 entidades sociais de 50 municípios mato-grossenses, indicadas pelos 1.002 contribuintes ganhadores. Juntas, elas vão receber R$ 110 mil, correspondente a 20% da premiação distribuída aos consumidores.

As três instituições a receberem as maiores doações estão localizadas na Capital, sendo a mais indicada a Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC), contemplada com R$ 19.600, o equivalente a 20% de 177 prêmios. Em seguida, vem o Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCan-MT), com R$ 10.700, e Associação Beneficente Evangélica Mato-grossense (Abem), com R$ 3.200.

No interior do Estado, a Santa Casa de Rondonópolis foi a instituição mais indicada, por 10 ganhadores, e receberá R$ 2.900,00, seguida pela Associação Protetora dos Animais do Município de Sinop (APAMS), favorecida com R$ 2.600,00, mesmo valor destinado ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, de Várzea Grande, sempre muito indicado nos sorteios do Nota MT.



Atualmente, o programa possui 208 entidades cadastradas e já repassou a elas R$ 4,018 milhões.

Doe Sua Nota

O cidadão mato-grossense tem outra forma, disponível, de ajudar as entidades filantrópicas, mesmo não sendo sorteado. Com o “Doe Sua Nota”, qualquer pessoa pode fazer a doação simbólica da sua nota fiscal diretamente para a instituição escolhida.

Para fazer a doação, o consumidor deve solicitar a emissão da nota fiscal de suas compras, sem a identificação por CPF ou CNPJ. Em seguida, acessar o site ou o aplicativo do Nota MT, informar a chave do documento fiscal ou apontar a câmera do celular para o QR Code, selecionar a cidade e escolher a entidade social. Também é possível depositar o documento fiscal em uma das urnas colocadas à disposição pelas entidades sociais nos estabelecimentos comerciais.