Sorteio mensal do Nota MT é transferido para dia 15 de dezembro

O Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac), unidade especializada gerida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizou, nesta quarta-feira (07.12), sua tradicional festa de Natal. Foram entregues mais de 600 brinquedos às crianças pacientes da instituição.

Durante a festa, que contou com a presença do Papai Noel e de personagens infantis, também foram distribuídos lanches, algodão doce, pipoca, suco e refrigerantes. A diversão das crianças foi embalada por músicas natalinas e regionais, entoadas pela banda da Polícia Militar de Mato Grosso.

A ação contou com a parceria do Comando Geral da PM, das clínicas Florescer Autismo e Singulus, NK Representações, Vendramini, Vitória Licitação, A & R Comercial, Inverter e Agro Amazonas.

Para a secretária executiva da SES, Deisi Bocalon, a iniciativa é importante para promover diversão e integração entre as crianças. “O serviço do Cridac é de acompanhamento de pessoas em reabilitação e essas crianças vão permanecer aqui por muito tempo. Por isso, é bom elas estarem juntas, celebrando e divertindo como se fossem uma grande família, ao lado dos servidores do local. Isso fortalece os vínculos e melhora a qualidade do serviço ofertado”, diz a gestora.

O diretor do Cridac, Luiz Antônio Ferreira, conta que as crianças esperam pelo evento o ano todo. “O Cridac não é só reabilitação, é também humanização, acolhimento e solidariedade. Muitas vezes, este é o único presente ou a única festa de Natal que elas terão. Para nós, é muito gratificante promover essa alegria, porque paciente feliz resulta em melhor atendimento e melhor resultado”, pontua Luiz.

Contente com a atividade, Margarida Martina, mãe do paciente Álvaro Henrique, de 5 anos, acredita que o gesto é para além da entrega de um bem material. Para ela, o evento ajuda na evolução do filho. “Ele se trata aqui desde o primeiro ano de vida. Quando chegou, era bem debilitado e hoje está cada vez melhor. Estamos felizes com a oportunidade de celebrar todos juntos”, pontua. Álvaro é acompanhado no Cridac por fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Pai do paciente Heitor Aparecido, de 4 anos, Hedilson Aparecido, acredita que a celebração é necessária para as crianças interagirem umas com as outras. A mãe de Heitor, Leidiane Agrepina, concorda com o marido e acrescenta que a festa contribui também para o desenvolvimento do filho. “É muito legal estar aqui. Heitor já integra a família Cridac e conta com apoio de fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo. Ele faz ainda terapia ocupacional e arteterapia”, finaliza Leidiane.

Além das ações assistenciais, entre janeiro e novembro de 2022, o Cridac entregou 1.325 cadeiras de rodas comum e motorizadas, 905 órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.

Serviço

O Cridac é uma unidade da rede de cuidado à Pessoa com Deficiência, localizado na Rua G, s/n Bloco A, Centro Político Administrativo. Para mais informações sobre o atendimento prestado pela unidade especializada, entrar em contato pelos telefones: (65) 3613-1933 ou 3613-1918.

Fonte: GOV MT