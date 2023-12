Sortudos da Nota Cuiabana Premiada de Natal serão conhecidos nesta quinta-feira (14)

Dona Maria Romilda, de 52 anos, acompanhada de seus netos e sobrinha, foi uma das moradoras do bairro Tijucal, na região Sul da capital, que aproveitou a festiva programação da edição do Natal da Gente 2023, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, na noite da última terça-feira (12). Muito agradecida, dona Romilda compartilha que a proximidade do evento foi essencial para proporcionar alegria às crianças, especialmente porque ela cuida de um irmão com problemas de saúde e dificuldades de locomoção, o que lhe demanda muito tempo.

“Quando fiquei sabendo que iríamos receber a visita do Papai Noel e toda sua turma fiquei muito feliz. E para minha sorte, a carreta, toda decorada e muito bonita por sinal, foi montada na rua atrás da minha residência. Estamos todos encantados com tanta coisa linda. Tivemos a oportunidade até de ver e sentir a neve. O meu muito obrigado a Prefeitura de Cuiabá”, agradeceu a moradora.

Outro morador que celebrou a visita da carreta de 15 metros, pesando mais de três toneladas e decorada com enfeites natalinos, foi o Jamil Medeiros, vendedor de pipocas. Ele destacou que eventos como o Natal da Prefeitura não só proporcionam momentos agradáveis em família, mas também oferecem uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra para comprar lembranças de Natal.

Falando em Natal, é impossível não pensar no Papai Noel, mas por trás dessa figura tão aguardada, temos as Mamães Noéis. Lorena dos Santos, de 26 anos, é uma das seis personagens encarregadas de conduzir as crianças para abraçar o Papai Noel e fazer seus pedidos. Emocionada, Lorena compartilha que o trabalho está superando suas expectativas, especialmente ao ver o brilho nos olhos das crianças. Ela ressalta a riqueza dessa experiência, que vai além do aspecto financeiro.

A Avenida Espigão, no bairro Tijucal, ganhou uma atmosfera especial com a programação festiva do Natal da Gente 2023, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. A carreta de luz, equipada com um dispositivo que solta jatos de espuminhas brancas a cada 5 minutos, criando a ilusão de neve, encantou a criançada.

A carreta continua percorrendo bairros nas quatro regiões da capital, levando a magia festiva aos moradores com alegria, entretenimento e cultura. A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro demonstra cuidado ao proporcionar dignidade e felicidade àqueles que, de outra forma, não teriam a oportunidade de participar das celebrações no centro da cidade.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, destaca a satisfação e a alegria percebidas nos bairros visitados, ressaltando que a edição do Natal da Gente 2023 ficará eternamente guardada nos corações dos cuiabanos. Os detalhes foram todos bem planejados, o que demonstram o cuidado da gestão Emanuel Pinheiro em levar dignidade e felicidade àqueles que, de outra forma, não teriam a oportunidade de participar das celebrações no centro da cidade.

A programação continua nos próximos dias, com eventos programados em diferentes bairros, proporcionando momentos especiais para as famílias cuja culminação será no encerramento, em 20 de dezembro, no Parque Tia Nair, em Cuiabá. O Natal da Gente 2023 é fruto de uma parceria com o coral da UFMT, Energisa, O Boticário, Águas Cuiabá e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Programação:

No dia 13 de dezembro (quarta-feira), das 19h às 22h, o evento ocorrerá na Praça Cultural no bairro Parque Cuiabá.

No dia 14 (quinta-feira), das 19h às 22h, os moradores do bairro Santa Isabel receberão a visita do bom velhinho no campo de futebol da região.

Em 15 de dezembro (sexta-feira), será a vez dos moradores do bairro Três Barras, com a carreta no campo de futebol das 19h às 22h, oferecendo inúmeras atrações para as famílias.

No sábado, 16, a programação será realizada no Distrito do Coxipó, com a carreta de luz e toda a programação do Natal da Gente das 19h às 22h, na praça da cidade.

Em 17 de dezembro (domingo), das 19h às 22h, será a vez das famílias do bairro Jardim União, no campo de futebol.

Em 18 de dezembro (segunda-feira), o CPA I receberá a visita especial do Papai Noel na praça próxima ao Terminal (Avenida Joinville) das 19h às 22h.

Em 19 de dezembro (terça-feira), das 19h às 22h, o Natal da Gente chegará ao bairro Campo Velho.

Em 20 de dezembro (quarta-feira), o ato de encerramento da programação do Natal da Gente 2023 acontecerá das 19h às 22h no Parque Tia Nair, em Cuiabá.

A programação do ‘Natal da Gente 2023’ é uma parceria com o coral da UFMT, Energisa, O Boticário, Águas Cuiabá e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT