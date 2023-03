“Sou a prova viva de que os recursos para fomento à cultura podem ser usados com responsabilidade”, conta cantora

O Programa de Massificação do Xadrez no Estado de Mato Grosso – Xeque-Mate – se tornou uma importante ferramenta de ensino para cerca de 300 estudantes da Escola Estadual 29 de Julho, em Confresa, que aprendem português e matemática enquanto jogam. O projeto é realizado em parceria entre as secretarias de Estado de Educação (Seduc-MT) e Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), com o apoio da Federação Mato-grossense de Xadrez (FMTX).



“As aulas de xadrez acontecem no contraturno e, com isso, também otimizam o aprendizado em língua portuguesa e matemática, principalmente”, explica o professor de língua portuguesa José Luiz.



Ele destaca que o esporte usado como recurso pedagógico ajuda os estudantes a desenvolverem o raciocínio lógico. “Tomando decisões a partir de ações recebidas e executadas, a prática contribui para o desenvolvimento da vida social em sala de aula”, completou.



O projeto foi iniciado em 2022. Mas, neste ano, a FMTX possibilitou ampliar o número de participantes com o envio de novos tabuleiros, relógios de xadrez e cadernos para anotações.



Conforme o coordenador pedagógico Eraldo Pereira, o entusiasmo dos estudantes é perceptível. “Cerca de 90% deles não sabiam jogar xadrez, mas com a massificação das regras e do desafio em dar um xeque-mate, o aprendizado foi rápido”, disse.



A expectativa é que em seis meses a escola já tenha alguns mestres em xadrez. O foco maior, no entanto, é a aprendizagem tanto em língua portuguesa quanto em matemática.



A experiência tem demonstrado que o xadrez, associado às disciplinas de rotina, ajuda no desenvolvimento do estudante. Os melhores resultados nos exercícios diários e avaliações bimestrais são apresentados por quem leva o xadrez e a educação a sério.



O Projeto de Massificação do Xadrez faz parte do Programa Estadual de Ampliação do Acesso ao Esporte, desenvolvido pela Secel-MT.



O jogo de xadrez é disputada por dois jogadores que se revezam nos movimentos das peças sobre o tabuleiro. É um jogo cujo objetivo é capturar o rei do oponente. Vence quem capturá-lo primeiro, jogada conhecida como xeque-mate.

