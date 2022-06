SP: mais de 110 mil pessoas devem passar por rodoviárias no feriado

Estudantes que cursam a partir do 3º ano do ensino fundamental ou que estejam no ensino médio e que façam parte do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) terão acesso à internet banda larga por meio de um chip que será entregue para cada um. É o programa Internet Brasil, que será apresentado na sexta-feira (17), revelou a secretária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Nathalia Lobo, na entrevista ao programa A Voz do Brasil desta quarta (15).

Nessa primeira fase serão contemplados os municípios de Caicó (RN), Mossoró (RN), Caruaru (PB), Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Campina Grande (PB). “Vamos inaugurar esse projeto, esse programa, inicialmente nesses municípios para fazer um piloto”, disse a secretária. De acordo com a secretária, até o fim do ano todas as escolas brasileiras estarão conectadas à internet.

Nathalia também explicou como funciona outro programa que leva internet gratuita aos brasileiros: o Wi-Fi Brasil. Ele é oferecido para comunidades em vulnerabilidade social nas quais a banda larga não consegue chegar. Por isso, o sinal é via satélite. Segundo ela, o programa já disponibilizou internet de alta velocidade em mais de 17 mil pontos espalhados pelo Brasil em locais como telecentros, unidades de saúde, comunidades indígenas e quilombolas. Os pontos estão em mais de 3 mil municípios e 78% deles estão em áreas rurais.

Também na sexta-feira, famílias de baixa renda de Natal receberão conversores digitais do programa Digitaliza Brasil, que tem como objetivo migrar os televisores do sinal analógico para o digital. “A instalação do kit é simples e pode ser feita pelo próprio morador”, disse.

Assista, na íntegra, em A Voz do Brasil: