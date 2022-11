STF determina reativação do Fundo Amazônia

Mato Grosso realizará no dia 30 de novembro, em Cuiabá, o I Fórum ‘Parque Tecnológico Pensando Mato Grosso’. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e do Parque Tecnológico Mato Grosso, que buscam reunir os principais nomes e instituições envolvidas no debate sobre o impacto das mudanças climáticas no Estado e no Brasil.

O evento será hibrido e tem a finalidade de promover o diálogo entre os diferentes setores da sociedade, com a participação de pesquisadores, especialistas, poder público, organizações não governamentais, universidades, setor privado e movimentos sociais, entre outros atores. Todos focados no enfrentamento dos problemas relacionados às mudanças climáticas, sua mitigação e suas consequências socioambientais e econômicas.

O fórum será conduzido pelo Parque Tecnológico Mato Grosso, um braço de representação internacional da Seciteci, que tem avançado na promoção da pesquisa e inovação em áreas de tecnologia, além de fomentar a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas de todo o mundo. Alinhado ao conceito ESG – [Environmental, Social and Governance, em português Meio Ambiente, Social e Governança], o Parque se tornou referência na prospecção de parceiros desenvolvedores de arranjos sociais, com impactos sobre o bem estar da sociedade e do meio ambiente.

Segundo o secretário da Seciteci, Maurício Munhoz, o Fórum Pensando Mato Grosso abordará dois eixos centrais de importância regional e mundial – Mudanças Climáticas e Fontes de Energias Renováveis.

Munhoz destaca o protagonismo da Seciteci e do Parque Tecnológico no desenvolvimento do projeto de monitoramento do potencial hídrico de Mato Grosso.

“O estudo das águas, desenvolvido pela Seciteci e Parque Tecnológico, será apresentado diante dos principais líderes mundiais, que, a todo momento, cobram iniciativas de Mato Grosso. A crise climática continua sendo a maior ameaça de longo prazo que a humanidade enfrenta. Para Mato Grosso, sentar à mesa com líderes mundiais e organismos internacionais, propondo soluções tangíveis, é sair do discurso e partir para a prática”, defendeu Munhoz.

O estudo é complexo e visa definir um plano de governança para o uso sustentável da água, a partir do monitoramento das principais bacias hidrográficas do Estado, e uma projeção das áreas de maior consumo para produção. O documento será apresentado pelo governador Mauro Mendes durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), que será realizada entre os dias 06 e 18 de novembro, em Sharm El Sheikh, no Egito.

Com o uso sustentável da água, Mato Grosso reafirma o compromisso internacional de defesa do meio ambiente e a implantação de políticas públicas capazes de mitigar os impactos causados pelas mudanças climáticas.

Programação – Para debater o impacto das Mudanças Climáticas, o fórum receberá, no período da manhã, a secretária de Estado de Meio Ambiente (Sema), Mauren Lazzaretti, e o biólogo e doutor em Ecologia, Rafael Nunes. O biólogo está à frente das principais pautas ambientais desenvolvidas pelo Parque Tecnológico e é um dos responsáveis pelo projeto de monitoramento do potencial hídrico do Estado. Após a palestra, haverá uma mesa redonda com debatedores convidados e público participante.

No período da tarde, o fórum debaterá as Fontes de Energias Renováveis. Neste painel, a expectativa é pela participação de especialistas da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional e de pesquisadores mato-grossenses e especialistas convidados.

Fonte: GOV MT