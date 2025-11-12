Connect with us

JUSTIÇA

STJ atende MPMT e restabelece qualificadoras em decisão judicial

Publicado em

12/11/2025

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) obteve decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria criminal, no julgamento de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que havia afastado as qualificadoras na decisão de pronúncia em um caso de homicídio. A decisão foi proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, relator do processo, que reconheceu a violação aos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal.Ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o Tribunal estadual havia excluído as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o entendimento de que eventual discussão prévia entre autor e vítima, possibilitaria o afastamento da futilidade motivacional, e que não haveria elementos suficientes para caracterizar surpresa ou impossibilidade de defesa. O MPMT, no entanto, sustentou que havia suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras, conforme exige a fase de pronúncia.Ao analisar o recurso, Schietti destacou que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao juiz apenas verificar a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Assim, a exclusão de qualificadoras nessa etapa somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verificou no caso concreto.O relator ressaltou, ainda, que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que a mera existência de discussão anterior entre acusado e vítima não é suficiente para afastar, de plano, a qualificadora do motivo fútil.Com base nesses fundamentos, o STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a decisão de pronúncia com a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. A decisão reforça a limitação da atuação do juiz na fase da pronúncia e reafirma o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que é o órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a tipificação definitiva do fato e suas circunstâncias.Número do processo: REsp 2.174.046/MT

Fonte: Ministério Público MT – MT

JUSTIÇA

Julgamento de trio acusado por duplo homicídio no Shopping Popular será retomado nesta quinta-feira

Published

9 minutos atrás

on

12/11/2025

By

O julgamento dos três acusados pelo duplo homicídio ocorrido em 23 de novembro de 2023, no Shopping Popular de Cuiabá, será retomado nesta quinta-feira (13), às 9h, no Fórum da Capital. A sessão é presidida pela juíza Mônica Catarina Perri Siqueira, da 1ª Vara Criminal, e integra as ações do Mês Nacional do Júri, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Andamento do julgamento

A sessão do Tribunal do Júri teve início na manhã desta quarta-feira (12) e contou com oitiva de testemunhas, interrogatórios dos réus e início dos debates orais. Após a sustentação do Ministério Público, no início da noite, as defesas começaram os debates. Depois haverá pausa para o jantar e a suspensão para prosseguir o julgamento amanhã (13).

Resumo do caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público, mãe e filho, Jocilene Barreiro da Silva e Vanderley Barreiro da Silva, teriam encomendado a morte do lojista Gersino Rosa dos Santos por vingança pela morte de um familiar. O executor contratado, Sílvio Júnior Peixoto, teria entrado no Shopping Popular, se aproximado pelas costas de Gersino e efetuado dois disparos na nuca.

Um dos projéteis atravessou o corpo de Gersino e atingiu o vendedor Cleyton de Oliveira de Souza Paulino, que estava na linha de tiro, causando também sua morte.

Saiba mais:

Acompanhe: réus por duplo homicídio no Shopping Popular são julgados pelo Tribunal do Júri

Autor: Dani Cunha

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Estudantes de Direito de Primavera do Leste vivenciam rotina do TJ durante projeto Nosso Judiciário

Published

2 horas atrás

on

12/11/2025

By

Mais de 50 alunos da Faculdade de Direito da Anhanguera, de Primavera do Leste, participaram nesta quarta-feira (12) do projeto Nosso Judiciário. Por meio da iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), o grupo composto por acadêmicos do 1º ao 10º semestre pode conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário.
A experiência vivenciada por eles incluiu atividades como acompanhamento de uma sessão de julgamento, visita ao Espaço Memória, onde fica o acervo dos mais de 150 anos do TJMT, e ainda um bate-papo com o desembargador Márcio Vidal, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT). Desde sua criação, o Nosso Judiciário já atendeu mais de 11 mil alunos.
O desembargador contou que, assim como muitos dos alunos, um dia alimentou o sonho de ser magistrado. Ele relatou que, quando tinha 19 anos, era funcionário do Tribunal, mas precisou abrir mão do emprego para concluir a faculdade. Anos depois, cumpriu a promessa que fez a si mesmo e retornou ao órgão onde hoje ocupa o cargo de desembargador.
“Foi importante colocar para eles que só com muito amor, estudo, dedicação e vontade de buscar conhecimento permanente é que vão conseguir obter êxito e realizar seus sonhos. O Nosso Judiciário é um projeto de sucesso, que já atendeu muitos alunos e universidades, e por meio dele procuramos transmitir a nossa experiência”, disse Márcio Vidal.
A caravana com os 56 estudantes foi organizada pela coordenadora do curso de Direito, professora Laryssa Tannure, que todos os anos busca o TJMT para proporcionar essa experiência aos acadêmicos. Segundo ela, a intenção é oportunizar que eles consigam observar na prática o que é aprendido na teoria.
“A faculdade prioriza muito unir a prática com a aula teórica. Este semestre ministrei a aula de Processo Civil e hoje eles puderam visualizar com precisão o conteúdo aplicado em sala. Então, para os alunos é de grande importância essa vivência dentro do Judiciário. É uma oportunidade de conhecer o Tribunal e aprender com desembargadores”, argumentou a professora.
Para Érica Santos, aluna do 4º semestre, essa experiência a aproxima do seu objetivo. “Quando a gente entra na faculdade de Direito tem um grande leque. Eu penso em prestar concurso público para Polícia Judiciária Civil ou, futuramente, chegar no desembargo também. E estar visitando o Tribunal nos ajuda a aprimorar, a termos um entendimento cada vez melhor”, afirmou.
Já Filipi Boque da Silva, do 10º semestre, visitou o Palácio da Justiça pela primeira vez e classificou o momento como “fantástico”. “A gente viveu na prática o que aprendemos na faculdade, e isso é muito diferente. Acredito que todos os alunos do Direito precisam viver isso, conhecer o funcionamento e ouvir desembargadores”, disse.
Fotos: Bruno Vicente e Álvaro Ricca

Autor: Bruno Vicente

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Segurança

SEGURANÇA12/11/2025

Polícia Militar prende dupla e apreende pistola e munições em Conquista d’Oeste

Policiais militares da cidade de Conquista d’Oeste prenderam dois homens, de 28 e 24 anos, pelo crime de porte ilegal...
SEGURANÇA12/11/2025

Força Tática prende suspeitos por tráfico de drogas e diversas passagens criminais

Policiais Militares da Força Tática do 14º Batalhão de Rondonópolis, prenderam nesta terça-feira (11.11), três pessoas suspeitas de envolvimento com...
SEGURANÇA12/11/2025

Polícia Civil prende homem por ameaçar e agredir companheira grávida com o objetivo de provocar aborto

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quarta-feira (12.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 25...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

