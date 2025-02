STJ nega mais prazo para regulamentar cannabis para fins medicinais

Com a retomada, meta da secretaria de Saúde é zerar fila de espera com pacientes que aguardavam desde 2022

O Centro de Especialidades Médicas (CEM) – também chamado de Postão –, em Várzea Grande, passa atender à população com os exames de endoscopia e colonoscopia, que são procedimentos que permitem a visualização do trato gastrointestinal. Os exames estavam suspensos desde outubro do ano passado, represando ainda mais uma fila de espera desde 2022. A meta da secretaria de Saúde, com a retomada e aumento da equipe médica, é diminuir e zerar a demanda.

Em Várzea Grande, 2.913 pacientes estão aguardando para realizar endoscopia no Município, e muitos estão na fila desde 2022 esperando pelo exame.

Como destacou a prefeita Flávia Moretti (PL), essa é mais uma conquista da gestão em menos de 60 dias de mandato. “São conquistas em série na saúde que estamos contabilizando, fruto de um trabalho sério, que vem sendo feito desde o primeiro dia útil de trabalho, ou seja, desde 2 de janeiro. A Saúde está voltando com força total para poder atender ao cidadão de verdade e para gente zerar filas de espera pela cidade. E o mais importante é que a gente está tendo o aporte do governo do Estado, sem que haja recurso do Município, para atendimento direto desses procedimentos”, comemorou.

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, explica que os exames de colonoscopia e endoscopia são essenciais para diagnóstico de doenças do estômago e intestino e são padronizados pelo Ministério da Saúde, inclusive a partir de certa idade, para rastreio precoce do câncer. “Ficamos muito felizes com esse retorno de procedimentos aqui no Postão e, mais ainda em saber que esses pacientes hoje aqui agendados, estavam na fila de espera e aguardando atendimento há mais de dois anos”, informou.

O doutor Diego Rodrigo Flores disse que o exame de endoscopia e colonoscopia são exames tecnicamente rápidos e que dão o diagnóstico assertivos, como por exemplo, de câncer. “Estamos conseguindo realizar os exames com qualidade. Iniciando o processo e atendendo todas as segundas e terças-feiras no período vespertino. Por dia estaremos realizando 10 endoscopia e cinco de colonoscopia. Nossa ideia é aumentar os dias para atender à população de Várzea Grande”.

O coordenador do Postão, Kleber Gomes de Oliveira, disse que aumentou, e muito, a procura por atendimentos especializados no local e que foi preciso uma força-tarefa para melhorar as condições no espaço físico, para melhor atender aos pacientes. “Estamos contentes com o retorno desses exames e graças ao trabalho que vem sendo feito pela prefeita Flávia Moretti, pelo vice Tião da Zaeli e também pela secretária Deisi”.

O coordenador lembrou ainda que esses procedimentos são caros e que a população mais carente não dispõe de recursos para pagar na rede privada e que o Postão está realizando sem nenhum custo para o paciente.

PACIENTES – Os atendentes do Postão estão ligando para os pacientes – que estão regulados – e agendando os exames.

Hoverton Luiz Scheller, morador do bairro Maringá III, há dois anos aguardava na fila de espera para realizar o procedimento e ficou surpreso ao receber a ligação da atendente do Postão, marcando o exame, que foi realizado ontem (11). “Fiquei feliz com esse chamado e o procedimento correu de forma tranquila e também fui muito bem atendido”.

Dona Adelita de Souza Ribeiro também aguardava ansiosamente pelo exame. Ela conta que há mais de dois anos estava na fila de espera e que também ficou surpresa quando recebeu a notícia de que faria a endoscopia no Postão. “Me ligaram na segunda-feira à tarde e no dia seguinte fiz o exame. Cheguei a pensar que nem iam me chamar mais, estou contente com a volta desse procedimento aqui no Município”.

O Centro de Especialidades Médicas funciona de segunda à sexta-feira das 7h às 11 (horário matutino) e das 13h às 17h (horário vespertino).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT