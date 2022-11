Stopa dialoga sobre construção de complexo logístico e investimentos para Região Sul com a UCAM

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro garantiu que os bairros que ainda não foram asfaltados da capital serão contemplados, com ou sem recursos do governo do Estado. Ele comentou sobre este assunto durante a live realizada nesta terça-feira (29) em suas redes sociais. Ele assegurou ainda que Cuiabá não irá perder nenhum recurso.

“Há quanto tempo venho pedindo para o governador do estado investir em Cuiabá? Está terminando o primeiro mandato e não colocou um tijolo na nossa cidade. Mas foi reeleito com o voto dos cuiabanos, então ele deve fazer esse investimento aqui. E nós já apresentamos o ofício, inclusive assinado pelo vice-prefeito e secretário de Obras, José Roberto Stopa, concordando, Vocês acham que vou recusar a pavimentação de nove bairros?”, disse.

Pinheiro reforçou que, dos 11 bairros citados na notificação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), em dois as obras já estão sendo executadas. “Já estamos executando a obra no Parque Amperco e vamos entregar em setembro ou outubro do ano que vem, conforme acordamos com a população no dia do lançamento. Inclusive o Parque Amperco é trabalho em conjunto com o deputado federal Emanuelzinho, que arrumou uma parte do recurso e do vereador Cássio Coelho. No Osmar Cabral, já lançamos a pavimentação de nove ruas e no máximo em duas semanas vamos começar a imprimação.

Sobre o Jardim Fortaleza, o gestor municipal disse que recebeu uma emenda do deputado José Medeiros para realizar a pavimentação. “Temos feito um realinhamento em alguns processos para pavimentar os demais bairros. Todos eles vão ser pavimentados, mas se pudermos fazer a parceria com o Estado, ótimo! Agora a Prefeitura vai fazer algumas exigências para a qualidade da obra e para que mais bairros sejam asfaltados. Eu quero que Cuiabá seja tratada da mesma forma que são tratados os demais municípios, principalmente os de médio e grande porte, como foi feito com Várzea Grande, com Rondonópolis, com Barra do Garças. Queremos o mesmo tratamento, com respeito”, enfatizou.

Emanuel comentou que recebeu uma ligação do deputado estadual, Eduardo Botelho propondo uma reunião sobre o assunto. Vamos nos reunir e colocar o pingo nos is, dizendo como é que vai ser feito, pois queremos a garantia da qualidade total da obra. Não se preocupem, todos esses bairros, com ou sem o governo do Estado, serão asfaltados na gestão Emanuel Pinheiro / Stopa”, finalizou.