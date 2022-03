Stopa e secretário visitam Shopping Orla e permissionados apresentam demandas

A secretária Municipal de Gestão, Ellaine Mendes, recebeu na tarde desta terça-feira (22), três alunas no 2° semestre do curso de Gestão Pública, da Universidade do Estado de Mato Grosso, polo de Cuiabá. Durante a visita, as universitárias realizaram uma entrevista acadêmica com a gestora e demais representantes da Secretaria.

O tema da pesquisa foi Gestão de Pessoas, e dentro do assunto foram apresentadas as ações da gestão Emanuel Pinheiro, por meio da Secretaria de Gestão na Administração Pública Municipal, visando melhorias aos servidores municipais. “Estamos 2° semestre do curso de Gestão Publica e dentro da disciplina de Gestão de Pessoas escolhemos fazer a pesquisa com a Prefeitura de Cuiabá, para entendermos melhor sobre os trabalhos realizados pela secretaria de Gestão e sobre as diferenças entre a gestão pública do município e a privada, entre outras ações”, disse Jaqueline, uma das estudantes.

A secretária Ellaine Mendes, destacou sobre a importância do desenvolvimento da pesquisa dentro da Secretaria de Gestão, mostrando todo o processo de desenvolvimento das ações, dentre elas, a valorização dos servidores públicos. “Nos sentimos envaidecidos com a escolha da nossa administração para essa pesquisa das estudantes da Universidade do Estado de Mato Grosso. É importante que possamos mostrar um pouco do trabalho desenvolvido pela gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro, que faz questão de reiterar seu compromisso com a valorização dos servidores municipais”, pontuou a secretária.

A coordenadora técnica, Celsa Cristina dos Santos, foi uma das entrevistadas pelas estudantes. A servidora explicou um pouco sobre o funcionalismo público e também sobre promoção da capacitação e o aperfeiçoamento profissional dos servidores municipais.

“Nós falamos sobre o que de fato é a Gestão Pública Municipal, baseada em leis de carreira do servidor. Como por exemplo, as pessoas que vêm trabalhar no funcionalismo público já possuem um perfil de atuação e isso reflete na hora da capacitação, que deve ser voltada realmente para que o servidor possa crescer no desenvolvimento de sua função. Isso reflete no trabalho prestado aos nossos munícipes de forma direta e indireta”, explicou a Celsa.

“Então, a gestão Emanuel Pinheiro trabalha para que os servidores sejam capacitados, remunerados e se sintam satisfeitos e valorizados para que possam desenvolver seu trabalho da melhor maneira. Esse trabalho operacional desenvolvido pela Gestão de Pessoas muitas vezes acaba ficando um pouco mais discreto e conseguimos visualizar que nosso trabalho está sendo desenvolvido em sua plenitude quando isso reflete lá na ponta. Então, nós mexemos com o sonho das pessoas e o interesse em conhecer o trabalho desenvolvido pela gestão é muito gratificante”, acrescentou a coordenadora.

Durante a pesquisa também foram entrevistadas a diretora de Desenvolvimento Profissional, Kelly Sabrina Vieira Lima e a coordenadora técnico de Informação e Monitoramento Funcional, Josiane da Silva Pedraça.