Stopa participa de posse da diretoria do TJMT e destaca importância do Judiciário dentro da democracia

Representando o prefeito Emanuel Pinheiro, o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, participou nesta segunda-feira (19) da solenidade de posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), eleita para o biênio 2023/2024. Acompanhado do secretário municipal de Governo, Luis Claudio, o vice-prefeito aproveitou o momento para reforçar a importância do Poder Judiciário para a democracia brasileira.

“Primeiro queremos parabenizar e desejar muito sucesso para essa nova administração, em nome da desembargadora Clarice Claudino da Silva, que assume a presidência. A nossa Constituição consolida dentro da democracia a atuação harmônica dos Poderes. E, dentro desse processo, é preciso entender e respeitar o trabalho do Judiciário que, com imparcialidade, deve garantir o pleno cumprimento das nossas leis”, comentou Stopa.

Junto com a nova presidente do TJMT, Clarice Claudino da Silva, também foram empossados a desembargadora Maria Erotides Kneip, como vice-presidente, e o desembargador Juvenal Pereira da Silva, como corregedor-geral de Justiça. O exercício da nova diretoria passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2023 e, conforme a presidente, terá como pauta principal o cuidado com o ser humano.

“Quem me conhece sabe do meu entusiasmo e empenho na disseminação da cultura da pacificação social, por meio da implantação de políticas públicas e da construção de soluções adequadas por meio do diálogo, amorosidade e compreensão do ser humano em sua integralidade. O foco é esse: O cuidado com o ser humano, com todas as pessoas que de uma forma ou de outra são alcançadas por nós”, disse.

A desembargadora Clarice Claudino da Silva é a terceira mulher a assumir a presidência do TJMT. A primeira foi a desembargadora aposentada Shelma Lombardi de Kato, entre 1991 a 1993, e a segunda foi a desembargadora Maria Helena Póvoas, no biênio 2021/2022. O secretário municipal de Governo, Luis Claudio, enfatizou que a Prefeitura de Cuiabá estará sempre à disposição para contribuir com ações que beneficiam a população.

“A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro tem como mote a humanização. Então, quando ouvimos a nova presidente falar em priorizar o cuidado com o ser humano, nos causa enorme satisfação. É uma política que apoiamos e abrimos as portas do Município para formalizar parcerias que vão ajudar a melhorar a vida do cidadão, principalmente aqueles que moram em bairros mais carentes”, pontuou Luis Claudio.