Stopa promove reunião com permissionários do Mercado do Porto e apresenta projeto de revitalização da 2ª etapa

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas (SMOP), José Roberto Stopa, se reuniu com os permissionários do Mercado Varejista Antônio Moisés Nadaf (Mercado do Porto), na tarde desta sexta-feira (10), e apresentou

o projeto de revitalização da segunda etapa da obra pela gestão Emanuel Pinheiro. Nesta semana, no dia 6, a Prefeitura de Cuiabá, entregou às chaves aos permissionários e prepara o ato de entrega da primeira fase do Mercado do Porto.

Na ocasião, o vice-prefeito, Stopa reafirmou o compromisso de valorização e conservação do patrimônio cultural e gastronômico da cidade e se comprometeu a debater sobre a segunda fase de reforma do espaço.

Na tarde de sexta-feira, o vice-prefeito reforçou detalhes sobre as adequações que serão promovidas no local, saneando as dúvidas. Além do amplo debate, foram apresentados gráficos do cronograma técnico, possibilitando assim, a abertura do processo licitatório para melhorias do espaço, atual, e que permanece em funcionamento.

Stopa reforçou que a etapa de ampliação para a segunda fase do espaço, já está praticamente finalizada. Nesta semana, os permissionários iniciaram a transição para o novo ambiente já construído. A ação conta com apoio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED).

Stopa que os estudos precisaram passar por modificações, em razão de alguns aspectos defasados. Ele ponderou que a opinião dos associados é fundamental para que os trabalhos sejam colocados em prática, atendendo às reais necessidades dos comerciantes.

“Estamos nos adiantando, juntamente com a Caixa Econômica, para em breve, iniciar o processo de licitação. Quem sabe, de fato, o que precisa é quem está na ponta e esse é o motivo da reunião. Saímos satisfeitos com as participações aqui e agora é dar sequência”, comentou.

Proprietário de uma banca de hortifrutis, Pedro Damião, afirmou estar contente com a iniciativa da Prefeitura de Cuiabá e, principalmente, com a plena garantia de entrega daqui um ano e meio. “O sentimento está pacificado, pois entendemos que é uma melhoria em prol do bem comum e, principalmente, no aperfeiçoamento do atendimento aos nossos clientes”, completou.

Representando à Câmara de Cuiabá, o vereador Rogério Varanda participou das discussões e colocou a Casa de Leis à disposição.