Stopa recebe mais de 160 cavaleiros em tradicional ato de abertura da Expoagro

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou, na noite desta sexta-feira (8), duas importantes obras para melhoria na qualidade de vida dos moradores do bairro Parque Residencial Coxipó, sendo elas: um quilômetro de rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação, além da revitalização da Praça Benedito Castravechi. O gestor, acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, vereadores Cezinha Nascimento, Kassio Coelho, Luís Cláudio, secretário de Governo Wilton Coelho, lideranças comunitárias e a população, aproveitaram a ocasião para homenagear o ex-líder comunitário, Justino Campos (in memoriam).

“É uma realização estar no mesmo ritmo de sempre há 6 anos e 6 meses, entregando obras e beneficiando bairros mais distantes do centro. É uma humanização cada vez maior e a gestão promove a justiça e inclusão social. Eu priorizo os bairros mais distantes e estamos com obras aqui, e no São Gonçalo III e no Jr. Presidente II e demais regiões. Quero lembrar que temos um deputado federal, o Emanuelzinho, que sempre nos ajuda com emendas parlamentares, e mesmo não estando aqui, a emenda dele está aqui. Quero agradecer pelo apoio dos senadores Wellington Fagundes e o também ministro Carlos Fávaro, que ajudaram com emendas. Hoje, quero também homenagear o Justino Campos (o Cabecinha), esse líder comunitário que deixou um enorme legado para esta região, ele era um apaixonado pelo bairro, e aqui comigo, a neta dele e afilhada representando esse grande homem. Fica essa homenagem eternizada do bom comunitário e grande homem. Junto com o vereador Luís Cláudio iremos dar o nome da principal avenida do bairro, a C, a ele e também do Centro Comunitário”, comentou o prefeito.

O asfaltamento alcançou as ruas 19,20 e 21, da 1ª etapa do bairro, também a avenida C também foi contemplada com mais de 600 metros de recapeamento. Além de melhorar a trafegabilidade das vias, as intervenções também eliminam a possibilidade de alagamento na região. Ainda a revitalização do espaço de lazer da comunidade. Agora, a Praça Benedito Castravechi, que conta com todos os equipamentos necessários para proporcionar aos moradores um ambiente seguro, agradável e preparado para integração social e a prática de atividades físicas.

“Temos aqui temos a primeira, segunda e terceira etapa nesta região. Na 1ª etapa recebemos uma emenda de menos de R$1 milhão para fazer as ruas 19 e 20. E recuperamos a C. Temos a segunda etapa que está com 100% da rede de esgoto concluída e 75% da drenagem pronta. Infelizmente, rescindimos e desabilitamos a empresa que estava fazendo o trabalho aqui. Na segunda etapa, eles não cumpriram o contrato e avisamos, empresa que não trabalha, vai ser desabilitada. Se não fosse esse problema, a etapa dois já era para estar pronta. E vamos licitar a parte dois com uma emenda do senador Fagundes e também a etapa 3 também iremos licitar em breve com a emenda do senador Wellington. Entre a segunda e terceira etapa serão R$11 milhões e R$ 9 milhões. Dentro de um ano e meio o bairro vai receber R$22 milhões e transformando o sonho da região. A gestão tem compromisso com vocês e vamos entregar 100% asfaltado. Temos outra obra que é na 2º quinzena deste mês que iremos reformar o Centro Comunitário, e iremos homenagear o “Cabecinha”, e com uma praça como esta. E no São Gonçalo III, vamos licitar o asfalto com a emenda do nosso deputado federal Emanuelzinho. Estamos transformando essa região. O sonho dessa região começa a se concretizar nesta gestão de compromisso e humanização”, disse o secretário de Obras, Stopa.

O presidente do bairro, Maciel Sales, lembra que os moradores aguardam o asfalto há 30 anos. “Estamos muito felizes e estamos aguardando o restante das obras que ainda começarão a ser feitas. Agradecemos a atual gestão, Emanuel Pinheiro, o senador Fagundes, o Stopa e os demais envolvidos por estar tirando o sonho da população do papel”, concluiu.

Também estiveram presentes no evento, a neta do senhor Justino Campos, a adolescente Luane ISabele de Souza Campos e a afilhada, Jessica Arruda Cruz.

