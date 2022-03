Stopa recebe representantes da Arquidiocese Senhor Bom Jesus de Cuiabá

O prefeito em exercício José Roberto Stopa, e o secretário de Governo, Luis Cláudio de Castro, receberam, no final da tarde desta segunda-feira (14), a visita do padre Felizberto Samoel da Cruz e representantes da Arquidiocese do Senhor Bom Jesus de Cuiabá.

Durante a reunião, foi apresentada a programação prevista para ser realizada no 5° ano de celebração em homenagem aos 303 anos da Capital e ao Senhor Bom Jesus de Cuiabá, padroeiro do município, entre os dias 31 de março e 8 de abril. Entre as atividades a serem realizadas estão a cavalgada, motociata, ciclismo, romaria das águas e caminhada da fé.

“Recebemos o padre Felizberto representando a comunidade Católica, como um todo, em homenagem ao Bom Jesus de Cuiabá para organizarmos as atividades que vão acontecer a partir do dia 31 de março, no Marco Zero, que entregamos recentemente e será palco de início dessas atividades homenageando Cuiabá e a nossa religiosidade”, disse Stopa.

“A Prefeitura de Cuiabá estará sempre de portas abertas para receber, manter o diálogo e construir parcerias com os nossos representantes religiosos”, acrescentou Luís Cláudio.

O projeto será desenvolvido pela Arquidiocese e contará também com a participação de Igrejas Evangélicas e templos e terreiros de religiões de matrizes africanas. “Esse é um projeto de divulgação do Senhor Bom Jesus padroeiro do Estado, do Município e da Arquidiocese. Hoje foi um momento muito importante para a cuiabania de um modo geral na parte religiosa, porque estamos trabalhando com todas as outras igrejas, não só a católica, de matrizes africanas e evangélicas, que vêm somar conosco no evento de comemorar a cidade tendo como padroeiro o Senhor Bom Jesus de Cuiabá”, explicou o padre Felizberto.

No dia 31 de março, as atividades terão início na comunidade São Gonçalo Beira Rio, a partir das 18h, com a inauguração da imagem Bom Jesus de Cuiabá. Em seguida, será dado início a Novena, que será realizada até o dia 7 de abril.

No dia 2 de abril, será realizada a Cavalgada Rota do Ouro – A Missão. A programação começa às 7h com concentração no São Gonçalo Beira Rio e termina às 19h30 com jantar dançante.

No dia 3 de abril, será realizada a motociata, a partir das 6h, com concentração no Coxipó do Ouro. A partir das 8h30, ocorrerá o ciclismo com saída do Pedal da Semob do Parque das Águas.

A programação continua no dia 8 de abril com a romaria das águas, com concentração no São Gonçalo Beira Rio a partir das 13h30 e finaliza com o desembarque da imagem do Senhor Bom Jesus na Marina Beira Rio. Em seguida, será realizada a caminhada da fé, com início às 15h na Praça do Porto e encerramento às 19h30.