Stopa reforça compromisso da gestão Emanuel Pinheiro em projetos de pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, informa que estão abertas as inscrições para curso de qualificação do programa “Valoriza Mulher”. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), vai possibilitar a criação de um banco de dados que poderá ser consultado garantindo, posteriormente, contratações pelos empresários. A iniciativa é mais uma estratégia da rede de apoio que visa à retirada de mulheres do ciclo da violência.

A qualificação será realizada nesta semana. Nos dias 8 e 9 de fevereiro, das 13h às 18h, no auditório da Secretaria Municipal da Mulher (Avenida Getúlio Vargas, 490).

Serão ofertados cursos de boas práticas na área de culinária e atendimento ao público.

Ao todo serão disponibilizadas 80 vagas, divididas em dois dias de trabalho.

Ao final do curso todas as participantes receberão um certificado e irão integrar um cadastro onde terão prioridade na busca por empregos em bares e restaurantes.

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqmGXYnGSzfvvJEiRD4kb0Qo4IcUeF37l2qhvxXwQucTevRQ/viewform

Reforço

A ação é realizada e desenvolvida pela Secretaria Municipal da Mulher e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) que tem por objetivo retirar mulheres que vivenciam o ciclo da violência doméstica e acabam dependentes financeiramente dos seus parceiros. A iniciativa ofertará qualificação profissional.

Informações por meio dos contatos: (65) 3315-4600 ou WhatsApp (65) 99223-3760.