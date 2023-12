Sucesso de público, Natal da Gente é ampliado e programação será realizada até 23 de dezembro; Confira

O clima natalino está no ar e chegou ao bairro Santa Isabel, levando alegria e diversão para todas as idades e transformando lugares comuns em cenários mágicos. E, para alegria dos que ainda não viram de perto toda a produção preparada especialmente para instigar e manter vivo o espírito natalino que a ocasião pede, vem aí mais uma novidade. A Prefeitura de Cuiabá, idealizadora do projeto Natal da Gente 2023, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, estenderá a programação natalina até o dia 23, oportunizando a moradores de outras regiões como Jardim Colorado, Osmar Cabral e Parque Tia Nair. O Natal da Gente também voltará no bairro Pedra 90.

“Eu sempre vivi o Natal com muita intensidade, seja às vezes com um pouquinho da família ou com a família inteira, mas sempre com o entusiasmo que aquece o coração. E estamos aí, junto com todo esse lindíssimo trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, de ser um presente, como o Natal realmente é, de ser amor presente na vida de cada um, para a gente estar se desconectando desse mundo de rede social e aproveitando mais as pessoas enquanto a vida nos oportuniza. Essa alegria, essa magia que desperta sonhos, são coisas importantes que o mundo da internet está tirando da gente”, destacou a miss plus size e influencer Nathália Viana, nascida no bairro Santa Isabel e presente pela primeira vez na programação.

Assim como Nathália, muita gente vivenciou e se emocionou com a programação, atraídos pela carreta de luz, o velhinho de barbas compridas e brancas, características do Papai Noel, os personagens Elsa e Olaf, da turma da Frozen, a cadelinha da Patrulha Canina, além do palhaço Plim Plim e Tia Hanna, que entretiveram a criançada com muitas brincadeiras e danças. Depois, o público contou com a animação do Dj Nero e a banda Mega Boys. Para acompanhar a festa e garantir um dinheirinho a mais, comerciantes prepararam doces, pipocas, cachorro-quente e muitas outras guloseimas que não podem faltar numa festa onde a maior parte do público é criançada.

A pequena Julia era só expectativa: “acho que vai aparecer o Papai Noel e a neve. Mas, por enquanto, vou brincar”, disse, antes mesmo de completar o nome e a idade.

Izabele Luiza Cerqueira Cavalcante, 10 anos, acompanhada da mãe Laís Adriana da Silva e dos irmãos, Guilherme Cerqueira Cavalcante, 7, e Iasmin Elena Cerqueira, de 1 aninho, também contava os minutos para ver o Papai Noel. “Ele é muito legal, passa uma imaginação na nossa cabeça, diverte, a gente viaja na onda do Natal”, explicou a menina.

Segundo Laís, que também acompanhou a programação da Prefeitura em 2019, desta vez está mais envolvente, foi ampliado com a carreta de luz “que está um cenário deslumbrante, além do colorido tem até flocos de neve”. “É importante tudo isso, sem dúvida um momento de lazer para toda a família, porque não são todos que podem levar para lugares distantes. Mesmo no centro é difícil para levar toda a família e não dá para deixar ninguém para trás. Então, essa visão do prefeito de levar para os bairros é de uma facilidade e apreço muito grande”, explicou a moradora do Jardim Santa Isabel.

Luciana Mendes Ferreira também aproveitou para curtir com os três filhos e dois sobrinhos. “Estão se divertindo muito, fazendo a festa. Eu amo quando posso ir e levar as crianças. Os organizadores estão de parabéns, muito lindo e aqui pertinho de casa”, contou ela.

Algumas famílias fazem questão de passar a tradição do encanto natalino para as gerações, como Sirlane Santos Silva, 19 anos, e o esposo Cássio Dimas da Silva, 26, que levaram a filhinha Pietra, de 10 meses. “Está sendo lindíssimo, passando por vários bairros da cidade. Não temos nem palavras pra descrever, mas é muito lindo ver a organização junto com outros patrocinadores fazendo esse evento tão gostoso nessa época tão gostosa que é o Natal, onde a gente tem que tá presente na vida dos nossos familiares e de quem a gente ama. Vamos ensinar desde cedo para nossa filha, na nossa época não tínhamos essa oportunidade”, explicaram.

Para o secretário adjunto de Governo da Prefeitura de Cuiabá, Edilson Odilon, o Natal da Gente com a carreta de luz tem atraído olhares por onde passa e infelizmente não poderá estar em todos os bairros da Capital, mas não poderia faltar no tradicional bairro Santa Isabel. Ele enalteceu a presença de Ibiapino Valmir Pereira, primeiro presidente do bairro e do atual, Jair dos Santos.

O Natal da Gente 2023 conta com a parceria da Águas Cuiabá, Energisa, O Boticário e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

PROGRAMAÇÃO

Em 15 de dezembro (sexta-feira), será a vez dos moradores do bairro Três Barras, com a carreta no campo de futebol das 19h às 22h, oferecendo inúmeras atrações para as famílias.

No sábado, 16, a programação será realizada no Distrito do Coxipó, com a carreta de luz e toda a programação do Natal da Gente das 19h às 22h, na praça da cidade.

Em 17 de dezembro (domingo), das 19h às 22h, será a vez das famílias do bairro Jardim União, no campo de futebol.

Em 18 de dezembro (segunda-feira), o CPA I receberá a visita especial do Papai Noel na praça próxima ao Terminal (Avenida Joinville) das 19h às 22h.

Em 19 de dezembro (terça-feira), das 19h às 22h, o Natal da Gente chegará ao bairro Campo Velho.

Em 20 de dezembro (quarta-feira), das 19h às 22h, praça Cultural do Pedra 90.

Em 21 de dezembro (quinta-feira), das 19h às 22h, praça do Jardim Colorado.

Em 22 de dezembro (sexta-feira), das 19h às 22h, no bairro Osmar Cabral.

Em 23 de dezembro (sábado), encerramento da programação do Natal da Gente 2023 das 19h às 22h no Parque Tia Nair.

