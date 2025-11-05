Connect with us

Cuiabá

Sugestão de Pauta: Audiência Pública – Impactos da nova fórmula do ICMS/IPM

Publicado em

05/11/2025
Secom Câmara Municipal de Cuiabá
A Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), convida a sociedade civil organizada para participar de audiência pública realizada em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). 
O evento acontecerá nesta quinta-feira (6), às 15h, no Plenário das Deliberações “Renê Barbour”, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), e será conduzido pelo deputado estadual Faissal Calil (PL).
As autoridades estaduais e municipais trarão o tema “Impactos da nova fórmula do ICMS/IPM e seus reflexos no desenvolvimento socioeconômico de Cuiabá e região” na diretriz do debate.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Cuiabá e Mato Grosso inauguram espaço na maior feira internacional da China

Published

7 horas atrás

on

05/11/2025

By

A comitiva cuiabana segue cumprindo uma agenda intensa na China e, nesta quarta-feira (5), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, participaram ao lado do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, da inauguração do espaço oficial de Cuiabá e Mato Grosso na maior feira internacional de importação e exportação da China. O evento, realizado na cidade de Yiwu, reúne representantes de governos, investidores e empresários de todo o mundo em busca de novas parcerias e oportunidades comerciais.

O estande de Mato Grosso foi montado com o objetivo de apresentar ao mercado asiático as potencialidades do estado nas áreas de agronegócio, turismo, indústria, tecnologia e sustentabilidade. Cuiabá, representada institucionalmente dentro do espaço, vem fortalecendo sua presença internacional ao mostrar que a capital mato-grossense é uma cidade em expansão, com projetos voltados para inovação e mobilidade urbana.

Durante o evento, o secretário Fernando Medeiros destacou a importância da parceria entre o município e o governo estadual na promoção econômica de Mato Grosso no exterior. “Estamos aqui hoje graças ao convite e à parceria do secretário César Miranda, que sempre esteve de portas abertas para Cuiabá. Essa união tem permitido que mostremos ao mundo o potencial da nossa capital — do turismo, da indústria, do comércio e dos serviços. Mato Grosso tem feito a diferença no mundo, e Cuiabá está pronta para se posicionar como protagonista nesse movimento global”, afirmou.

Já o secretário César Miranda ressaltou o papel da visibilidade internacional para atrair investimentos e consolidar novas oportunidades econômicas. “Enfim, Cuiabá, junto com o governo do Estado de Mato Grosso, está fazendo a promoção comercial que tanto precisa. Quem não é visto, não é lembrado. Precisamos mostrar todas as nossas potencialidades para atrair investimentos e promover aquilo que produzimos com qualidade e sustentabilidade. Mato Grosso é o maior produtor de proteína animal e vegetal do planeta, e temos muito a oferecer”, disse.

A inauguração marca mais um capítulo da missão internacional liderada pelo prefeito Abilio Brunini, que começou em Beijing com encontros voltados à mobilidade urbana e sustentabilidade, passou por Suzhou, referência mundial em inovação, e agora chega a Yiwu, cidade símbolo do comércio internacional e da logística moderna. A presença de Cuiabá e Mato Grosso na feira reforça o compromisso da gestão em abrir portas para novos mercados e transformar a capital em um polo de oportunidades econômicas globais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Alunos conhecem a Câmara de Cuiabá e aprendem sobre o papel dos vereadores

Published

8 horas atrás

on

05/11/2025

By

Vinícius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 
As turmas do 4º e 5º ano da Escola Municipal de Educação Básica Professor Onofre de Oliveira, do bairro Pascoal Ramos, participaram, na manhã desta quarta-feira (5), de uma visita à Câmara Municipal de Cuiabá por meio do Projeto Cuiabaninhos, iniciativa que  visa aproximar os estudantes da capital do Parlamento e despertar o interesse pela política desde o início da sua formação  social.
A diretora da escola, Izis Saraiva, destacou a importância da experiência para o aprendizado dos alunos. “Muitas crianças nunca tiveram a oportunidade de estar nesse local, que além de ser a Casa de Leis, também é o Centro Geodésico da América do Sul. Eles ficaram encantados. A visita reforça o que aprendem em sala de aula sobre a função dos vereadores e a importância de participar da comunidade”, afirmou ela.
Durante a visita, os  adolescentes conheceram o plenário, fizeram perguntas sobre o funcionamento do legislativo cuiabano e interagiram com os servidores da Casa. 
O aluno Arthur Henrique Batista Barreto, de 9 anos, contou o que mais o impressionou. “Achei que foi uma visita muito boa, gostei muito e gostaria de voltar mais vezes. O que mais gostei foi ver os vereadores falando e debatendo as leis”, disse. 
Para Amanda Fares, coordenadora da Escola do Legislativo, o objetivo do projeto foi alcançado. “O Cuiabaninhos tem essa intenção de aproximar os alunos da Câmara e mostrar que o vereador é o político mais próximo do povo. Hoje eles saem daqui entendendo que podem procurar os vereadores para levar as demandas dos seus bairros”, explicou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA05/11/2025

Polícia Civil deflagra 2ª fase da investigação que apura crime de extração ilegal de madeira em Juína

A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou nesta quarta-feira (5.11), segunda etapa de investigação que apura crime de extração ilegal...
SEGURANÇA05/11/2025

Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá

Trinta garrafas de whisky suspeitas de pertencerem a lotes de bebidas adulteradas com metanol foram apreendidas, nesta terça e quarta-feira...
SEGURANÇA05/11/2025

Polícia Militar prende três homens com porções de pasta base e simulacro de arma de fogo

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu três homens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262