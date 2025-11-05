Sugestão de Pauta: Audiência Pública – Impactos da nova fórmula do ICMS/IPM

Cuiabá
Audiência Pública – Impactos da nova fórmula do ICMS/IPM
Cuiabá e Mato Grosso inauguram espaço na maior feira internacional da China
A comitiva cuiabana segue cumprindo uma agenda intensa na China e, nesta quarta-feira (5), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, participaram ao lado do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, da inauguração do espaço oficial de Cuiabá e Mato Grosso na maior feira internacional de importação e exportação da China. O evento, realizado na cidade de Yiwu, reúne representantes de governos, investidores e empresários de todo o mundo em busca de novas parcerias e oportunidades comerciais.
O estande de Mato Grosso foi montado com o objetivo de apresentar ao mercado asiático as potencialidades do estado nas áreas de agronegócio, turismo, indústria, tecnologia e sustentabilidade. Cuiabá, representada institucionalmente dentro do espaço, vem fortalecendo sua presença internacional ao mostrar que a capital mato-grossense é uma cidade em expansão, com projetos voltados para inovação e mobilidade urbana.
Durante o evento, o secretário Fernando Medeiros destacou a importância da parceria entre o município e o governo estadual na promoção econômica de Mato Grosso no exterior. “Estamos aqui hoje graças ao convite e à parceria do secretário César Miranda, que sempre esteve de portas abertas para Cuiabá. Essa união tem permitido que mostremos ao mundo o potencial da nossa capital — do turismo, da indústria, do comércio e dos serviços. Mato Grosso tem feito a diferença no mundo, e Cuiabá está pronta para se posicionar como protagonista nesse movimento global”, afirmou.
Já o secretário César Miranda ressaltou o papel da visibilidade internacional para atrair investimentos e consolidar novas oportunidades econômicas. “Enfim, Cuiabá, junto com o governo do Estado de Mato Grosso, está fazendo a promoção comercial que tanto precisa. Quem não é visto, não é lembrado. Precisamos mostrar todas as nossas potencialidades para atrair investimentos e promover aquilo que produzimos com qualidade e sustentabilidade. Mato Grosso é o maior produtor de proteína animal e vegetal do planeta, e temos muito a oferecer”, disse.
A inauguração marca mais um capítulo da missão internacional liderada pelo prefeito Abilio Brunini, que começou em Beijing com encontros voltados à mobilidade urbana e sustentabilidade, passou por Suzhou, referência mundial em inovação, e agora chega a Yiwu, cidade símbolo do comércio internacional e da logística moderna. A presença de Cuiabá e Mato Grosso na feira reforça o compromisso da gestão em abrir portas para novos mercados e transformar a capital em um polo de oportunidades econômicas globais.
Alunos conhecem a Câmara de Cuiabá e aprendem sobre o papel dos vereadores
Economia & Finanças
