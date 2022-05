Sugestão de Pauta: Cuiabá avança na implementação de ferramentas tecnológicas na rede pública municipal de ensino

A Prefeitura de Cuiabá está iniciando a implementação das ferramentas do Google For Education em 89 unidades na rede pública municipal de ensino, que oferecem o Ensino Fundamental e atendem cerca de 35 mil estudantes. O projeto será lançado nesta sexta-feira (27), às 15 horas, no auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Ensino, com um encontro formativo para 100 multiplicadores, das unidades e sede do órgão. O evento será presencial e contará com transmissão ao vivo pelo canal da Escola Cuiabana, no Youtube.

A formação terá um total de 80 horas, sendo 16h presenciais, em encontros que acontecerão no mês de junho, dos dias 7 a 10, no laboratório de informática da Diretoria de Gestão Educacional, e outras 64h na modalidade ensino à distância.

O Google for Education é uma plataforma gratuita criada com o objetivo de ajudar as escolas e os estudantes com a inserção de tecnologias para a otimização do ensino dentro e fora de sala de aula. Dentro da plataforma, existem diversas soluções extremamente úteis para qualquer contexto educacional.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado destacou os avanços da rede pública municipal, na humanização e na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. “Utilizando as ferramentas tecnológicas, que facilitam a construção do conhecimento, a gestão Emanuel Pinheiro investe na pesquisa e no protagonismo da Educação cuiabana implementando projetos que atendem as necessidades educacionais dos nossos estudantes”, salientou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Para o coordenador de Ensino à Distância da Secretaria Municipal de Educação, Estêvão Luis a ferramenta, com soluções colaborativas online, auxilia na busca de um ensino cada vez mais qualificado. Nesta etapa, o projeto tem como meta capacitar a rede por meio da atuação de multiplicadores que irão orientar os profissionais, para que eles saibam como usar e extrair o máximo das funcionalidades de ferramentas como o Google Classroom, Google Drive, Google Agenda, Google Docs, Google Apresentações, Google Planilhas, Google Sites, Google Chrome, Google Gmail, Google Meet, Google Jamboard, Google Arte e Cultura e o YouTube.

“Com isso teremos ganhos significativos de conhecimento, que ao serem colocados em prática, otimizará a rotina diária do trabalho administrativo e no ensino aprendizagem, possibilitará aos estudantes da rede pública municipal de Cuiabá, o acesso às tecnologias promovendo uma melhoria na aprendizagem e ampliando a visão do mundo para as nossas crianças e adolescentes”, disse o coordenador de Ensino à Distância, Estêvão Luis.

Além da implementação e acompanhamento técnico-pedagógico por profissionais de TI e professores, o projeto visa fomentar e dar suporte à modernização dos atuais processos de ensino e aprendizagem, comunicação e produção de conteúdo didáticos.

Serviço:

Lançamento da Plataforma Google for Education

Data: quinta-feira, 27/05

Hora: 15h

Local: Auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Educação

Rua Diogo Domingos Ferreira, Nº 292, Bairro Bandeirantes

Transmissão ao vivo pelo Canal da Escola Cuiabana no Youtube