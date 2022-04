Sugestão de Pauta: Emanuel entrega durante live nesta terça-feira a nova Praça Santos Dumont

O prefeito Emanuel Pinheiro entregará a nova Praça Santos Dumont. O tradicional espaço de lazer passou por um completo processo de revitalização, garantindo um visual mais moderno e, ao mesmo tempo, preservando as características históricas que o local carrega. A solenidade será realizada durante a live semanal, que ocorre nesta terça-feira (12), a partir das 18h30.

A obra foi executada por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e é entregue como parte da programação de comemoração dos 303 anos de Cuiabá. O projeto englobou atividades como construção de um novo piso, criação de vagas de estacionamento, instalação de iluminação de LED, jardinagem, colocação de 30 bancos e 15 lixeiras.

Além disso, foi construída uma fonte luminosa, com jato de água em quatro cores (azul, verde, amarelo e rosa), embelezando ainda mais o equipamento público. O local também conta com um busto de Santos Dumont e com as bandeiras do Brasil, de Mato Grosso, e do Senhor Bom Jesus de Cuiabá hasteadas.

Outra novidade na Santos Dumont é a pintura das muretas de concreto que cercam as árvores com elementos ligados à cultura e costumes cuiabanos. Junto com o embelezamento e conforto, a praça também ganhou mais segurança com a instalação de oito câmeras de monitoramento.

SERVIÇO

Assunto: Entrega da revitalização da Praça Santos Dumont durante transmissão do prefeito Emanuel Pinheiro (emanuelpinheiromt)

Local: Avenida Getúlio Vargas

Horário: 18h30

Data: 12 de abril, terça-feira