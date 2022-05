SUGESTÃO DE PAUTA – Emanuel Pinheiro entrega nova praça com quadra poliesportiva e ParCão

Em vistoria técnica realizada nesta quinta-feira (12), a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) definiu que o bairro do Porto receberá todas as ações do programa Mutirão da Limpeza. A programação de trabalho montada para a comunidade já foi iniciada na manhã desta sexta-feira (13) e segue até o sábado (14).

Conforme o planejamento, mais de 200 operadores de limpeza estão distribuídos pelas vias e equipamentos públicos. Durante os dois dias, são executados serviços como varrição, pintura de meio-fio, poda de árvores, roçagem, manutenção na iluminação pública, eliminação de bolsões de lixo e cata-treco.

“Estamos com toda a equipe de operação concentrada no Porto. Em todas as vezes que o mutirão foi levado para um bairro, a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro é que seja levado todo nosso aparato de trabalhadores e maquinários e atender o local de forma completa”, explica o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

VISTORIAS TÉCNICAS

Buscando melhorar o atendimento das comunidades da Capital, a Limpurb adotou como estratégia a realização de vistorias técnicas nos bairros atendidos pelo programa Mutirão da Limpeza. A medida é efetuada todas as quintas-feiras e já foi colocada em prática no bairro Novo Terceiro, na região Oeste, e no Pascoal Ramos, localizado na região Sul.

Elas ocorrem contando sempre com a parceria da Secretaria Adjunta e Relações Comunitárias (Sarc), dos administradores das Regionais, e das Associações de Moradores. O procedimento tem como objetivo levantar, de forma completa, as demandas relacionadas aos serviços executados pela empresa pública, tornando mais efetivo o trabalho para solucioná-las.