Sugestão de Pauta: Feira de Adoção no dia 6 dará destaque a pets com necessidades especiais

A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizou, na manhã desta quarta-feira (6), a primeira oficina voltada aos empreendedores no Complexo do Empreendedor, anexo ao Cuiabanco, na capital.

A disciplina ofertada foi a de Marketing Digital, com ênfase em redes sociais. As inscrições ocorreram gratuitamente e possibilitaram aos interessados noções teóricas e práticas sobre as plataformas digitais Instagram, Google e WhatsApp Business, além de modelos estratégicos para expansão de seus negócios. O curso teve duração de quatro horas e contou com mais de 25 participantes.

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), Francisco Vuolo, destacou que o ambiente multiuso, que engloba também unidades do Sine Municipal e da Unidade do programa de Importação e Exportação de Cuiabá (IMEX), tem cumprido à risca seu propósito de fomentar a economia local.

“Por aqui, todos os dias, passam centenas de pessoas em busca de empregos, suporte empresarial, créditos consignados, orientações, encaminhamentos e muitas outras solicitações. Recebemos a equipe do Sebrae, que veio para somar, trazendo as atualizações do mercado e, com certeza, a população sempre será nossa convidada especial e aliada também”, disse Vuolo.

A proprietária da loja de celulares KM Cell, Aline Arruda, contou que ficou sabendo da oportunidade pelas redes sociais e não perdeu tempo, garantindo sua vaga. “Vi no Instagram e decidi fazer. Já utilizo as ferramentas e quero aprender ainda mais para poder sempre avançar e captar novos clientes”, acrescentou.

A publicitária Ana Carolina Vilela Romani foi uma das instrutoras. Ela salientou os ganhos positivos que os comerciantes terão com a adesão das ferramentas de custo zero. “As redes sociais possibilitam um crescimento muito mais rápido, com investimentos baixíssimos, trazendo como retorno a visibilidade que, se bem administrada, transforma-se em novos negócios. Esse foi nosso objetivo aqui hoje”, comentou.

Novas modalidades já estão previstas para serem ministradas no espaço e serão devidamente divulgadas com antecedência pela SMATED. O Cuiabanco está instalado na rua Barão de Melgaço, 3.678 – Centro (esquina com a Rua Campo Grande), em horário de expediente bancário, sem interrupções.

