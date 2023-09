Sugestão de Pauta: Gestão Emanuel Pinheiro entrega Avenida Rui Barbosa totalmente requalificada

O prefeito Emanuel Pinheiro e o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, entregam nesta terça-feira (26), às 19h, a requalificação completa da Avenida Rui Barbosa. A via, que é uma das principais rotas de acesso para bairros como Jardim Universitário, Recanto dos Pássaros e Jardim Imperial, recebeu um conjunto de melhorias que garantem maior segurança e conforto aos que trafegam por ela.

A transformação da avenida englobou ações como mais de 2,5 quilômetros de recapeamento nos dois sentidos da via, criação de vagas de estacionamento, nova sinalização viária, modernização do sistema de iluminação pública e paisagismo no canteiro central. As atividades foram realizadas em conjunto entre as secretarias de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, além da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb).

A iniciativa beneficia, de maneira direta, aproximadamente 40 mil pessoas, já que a via também é um dos pontos de ligação entre as regiões Leste e Sul da Capital. Toda a operação de transformação na infraestrutura é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, que destinou recursos para investimento nas melhorias.

SERVIÇO:

Assunto: Entrega da requalificação da Avenida Rui Barbosa

Local: Avenida Rui Barbosa, Jardim Universitário

Horário: 19h

Data: 26 de setembro, terça-feira

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT