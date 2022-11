Sugestão de Pauta: Moradores do Jardim Universitário recebem novo espaço de lazer

O secretário de Turismo de Cuiabá, Zito Adrien, declarou que em 2023 serão realizadas seis edições do projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’. A estimativa está baseada nos feriados prolongados previstos ao longo do próximo ano e respaldada pelo resultado positivo das programações já realizadas. Tem como propósito oportunizar opções de lazer, entretenimento e facilitar o acesso aos moradores e turistas à gastronomia, artesanato e cultura que integram a rotina do povo cuiabano. A novidade foi divulgada no encerramento da 2ª edição do evento na Orla do Porto, na terça-feira (15).

“Vamos ter para o ano que vem seis etapas dessa Viva o Feriado em Cuiabá. Vamos ter vários feriados desses, prolongados. Vamos preenchê-los, dar oportunidade ao cuiabano e aqueles turistas que nos visitam. Com isso movimentamos a economia do turismo, a economia dos bares, dos restaurantes, dos hotéis, dos eventos. Isso é muito importante. É isso que a prefeitura de Cuiabá, através do prefeito Emanuel Pinheiro e da Secretaria de Turismo, quer fazer. Canalizar essa alegria que é natural do cuiabano para que a gente possa ter mais desses eventos”, frisou o secretário.

Zito Adrien destacou ainda, que o Viva o Feriado veio para preencher o vazio que atinge a cidade nesses feriados prolongados. Com o período prolongado sem expediente “todo mundo” costuma sair da cidade, procurar beira de córregos e outros municípios ou Estados.

“Quando tudo parece parar, por causa de um feriadão, vamos movimentar com nossa cultura, nossa música, a gastronomia. É isso que a gente quer. A proposta é essa, ver a cidade em diferentes pontos lotada, manter o cuiabano aqui, manter a família cuiabana aqui, dando alternativas para eles. Tivemos vários museus sendo visitados, além das praças. São oportunidades que você dá dentro de um feriado que parecia que nada acontecia. E aconteceu para as pessoas, para as famílias”, frisou Zito Adrien.

Para o casal de empreendedores, Bianca Rodrigues e Luciano Monsão de Oliveira, a iniciativa é uma muito importante pois aproxima a sociedade. “É bem familiar, vemos famílias com os filhos e avós prestigiando, curtindo. Isso demonstra a qualidade do evento. E, para nós comerciantes, ajuda a incrementar o orçamento do mês”, frisou Bianca.

“É uma boa ideia, a economia gira”, frisou o empresário Arthur Amorim.

Flávia Liebel Paese do Bistrô Dona Clê, também participou da última edição do Viva o Feriado em Cuiabá. Com o marido Pedro Paese, comercializou na Orla do Porto, risoto de carne seca, bacon e banana da terra e disse que viu bastante gente do seu bairro no evento. “É muito bacana, vi bastante pessoas do meu bairro, do Jardim das Américas, aproveitando a programação. Deveria ter ao menos uma vez por mês”, destacou.

Outro que avaliza novas edições é o vendedor de churros Oseias Gomes de Oliveira. “A gente não tinha isso, a população se diverte e consome produtos. São várias opções de lazer e a população pode escolher a mais próxima da sua casa e ainda dá para dar uma passadinha em mais de um lugar no mesmo dia”, exemplificou.

Além da gastronomia, exposições, artesanato, shows, apresentações culturais, corrida, pedal, entre outros, marcaram a programação em diversos pontos da cidade. Entre eles, Praça Jardim das Américas, Praça Santos Dumont, Museu da Caixa D’Água Velha, Misc, Praça Jonas Pinheiro, Praça da Mandioca, Comunidade Rio dos Peixes, Distrito do Coxipó do Outo, e outros.

Interessados em buscar alternativas turísticas em Cuiabá podem acessar o aplicativo da Secretaria Municipal de Turismo. Basta baixá-lo no Play store e Apple Store ou acessar o QR Code no site http://turismo.cuiaba.mt.gov.br/.