Sugestão de Pauta: Mulheres em Ação oferta mais de 20 serviços na região do Coxipó

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) realizam, até o dia 25 de setembro, palestras em escolas, empresas e órgãos públicos, e reforçam as atividades educativas na Semana Nacional do Trânsito, que é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com a coordenação de Educação para o Trânsito da Semob, desde o dia 18, foram orientadas 360 pessoas de empresas privadas, 190 de órgãos públicos e 510 alunos de duas escolas da capital.

Conforme o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, a pasta realiza ações todos os meses do ano, mas de forma concentrada neste mês, pois a Semob reforça suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para conscientizar o motorista, motociclistas, ciclistas, pedestres e demais pessoas sobre os riscos de não respeitarem as leis de trânsito. “Temos que ter uma cultura de segurança no trânsito, com mais respeito ao próximo, principalmente ao pedestre e aos ciclistas, que estão mais vulneráveis no trânsito. Existem regras para eles também, mas eles têm prioridade. Esta semana também sensibiliza as pessoas sobre o alto índice de mortes e acidentes de trânsito. A Prefeitura cumpre e promove as ações educativas, incentivando motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas a usarem a consciência, o respeito e a gentileza para tornar o trânsito mais seguro e humanizado. Cabe ressaltar que a maioria dos sinistros (acidentes) de trânsito é resultado de escolhas erradas. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), continua entre os países com mais ocorrências, ocupando o terceiro lugar em mortes no trânsito. Precisamos mudar isso, com educação, paciência e conscientização”, comentou.

Conforme o diretor de Trânsito da Semob, Michel Diniz, as empresas e escolas podem solicitar o suporte da Semob para realização de palestras sobre o trânsito nesses locais. “Além das ações de fiscalização, teremos blitz educativas, em colaboração com os órgãos que atuam na Lei Seca, como o Detran e a Delegacia de Trânsito, entre outros. É uma semana em que reforçamos as ações, juntamente com os demais órgãos de trânsito, para aqueles que não usam cinto de segurança, excedem a velocidade e usam o celular enquanto dirigem, desrespeitam pedestres, estacionam em qualquer lugar e cometem outras infrações. É fundamental que o cidadão tenha consciência dos perigos que esses comportamentos podem causar”, concluiu ele.”

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT