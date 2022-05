Sugestão de Pauta: Nova avenida na região Leste recebe o plantio de 400 mudas de árvores

A Secretaria Municipal de Turismo apresentou, na quinta-feira (19), aos membros do Conselho Municipal de Turismo de Cuiabá (Comtur) os projetos que serão lançados em breve pela Prefeitura de Cuiabá, conforme determinou o prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro. Entre eles estão: a atualização do site Turismo Cuiabá (novo formato do Portal do Turismo), novo APP do Turismo, com informações de mais de 600 estabelecimentos de diversos segmentos e também do novo projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’.

“Estamos apresentando nesta data, mais uma ação para mostrarmos as propostas da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Estamos expondo esses projetos, a exemplo do APP do Turismo que já vinha sendo realizado pelo ex-secretário Oscalino Alves, e, que ficou pronto agora. O próximo passo é organizarmos o lançamento dele. o Turista vai ter um extenso roteiro gastronômico,rotas das igrejas, Centro Histórico, rotas das cervejas artesanais, rotas dos balneários, pesca esportivas, eventos que constam no calendário da pasta e outros. Tudo isso, na palma da mão. Também apresentamos hoje, o projeto ‘Viva o Feriado Cuiabá’, que é uma ideia grandiosa, que vai envolver outros agentes e instituições como a Fecomércio, CDL, Sebrae e Associação dos Comércio. Queremos que os cuiabanos curtam Cuiabá, e que os nossos irmãos, pessoas de cidades vizinhas desfrutem das programações que teremos aqui. A Secretaria precisa também do apoio de vocês, do Conselho. Precisamos unirmos para alavancar este setor, um dos mais prejudicados nesse período pandêmico. Ainda iremos agendar datas para lançarmos todos esses projetos para a sociedade cuiabana”, comentou o secretário de Turismo Zito Adrien.

O gestor do Centro de Inteligência de Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá e membro do Conselho, Alex de Deus, conta que o projeto ‘Viva o Feriado Cuiabá’ pretende focar nos feriados prolongados, aqueles que, praticamente, deixam Cuiabá ‘vazia’. A ideia é fazer com que a cidade se torne um local agradável para e com agenda comercial, cultural, gastronômica e turística.

“A cidade fica silenciosa, com grande parte do comércio e prestadores de serviços fechados e o que gera prejuízos financeiros aos setores já tão penalizados por causa da pandemia. A Prefeitura de Cuiabá em diálogo com as principais entidades de classe presentes no município para a realização deste projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’. Em parceria entre o poder público, iniciativa privada e instituições, vamos juntos oferecer uma programação intensa, de alta qualidade, que trará uma grande movimentação comercial, cultural, gastronômica e turística para Cuiabá e seu entorno”, comentou ele.

Representando a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MT), a proprietária da Taberna Portuguesa, Sônia Cassol, parabenizou a Prefeitura de Cuiabá pela criação dos projetos apresentados. “Eu acompanhei o nascimento deste projeto, e quero parabenizar a todos os envolvidos. Agora, o que a gente precisa fazer? embalar, cuidar , alimentar e fazer com que ele cresça saudável. Precisamos atentarmos para tudo o que o secretário Zito Adrien falou, sobre a concessão do Parque Nacional da Chapada, por exemplo, a nossa cidade terá que estar preparada para isso. vai ser um momento em que, irá aumentar o número de visitações de turistas em Cuiabá. O aplicativo vai ajudar muito, assim como o portal do Turismo. Vamos ajudar com as atualizações e divulgar esses projetos”, avaliou.

Zito Adrien, pontuou que o objetivo da Pasta de Turismo é trabalhar as potencialidades e peculiaridades, valorizando a vocação de cada região e produto turístico.

“O nosso trabalho é buscar fortalecer e estruturar o contexto social, ecológico, econômico e cultural junto à população. E buscar o desenvolvimento e geração de emprego e renda tanto para o pequeno comércio, quanto para os grandes”, finalizou o gestor, destacando que o aplicativo do Turismo foi criado por servidores/técnicos de informática da própria Prefeita de Cuiabá.