Sugestão de pauta: Prefeito assina edital de licitação da PPP do Mercado Municipal nesta terça-feira (19)

O prefeito Emanuel Pinheiro assina nesta terça-feira (5), o edital de licitação de Parceria Público-Privada (PPP) para revitalização do Mercado Municipal Miguel Sutil, localizado na Avenida Isaac Póvoas. O ato será realizado às 8h30, no auditório do Palácio Alencastro.

“Nesta terça-feira eu assino publicação do edital de licitação da PPP do Mercado Municipal Miguel Sutil, que sempre foi o mercadão de Cuiabá e hoje está largado as traças. Mas, agora nós vamos transforma-lo em um lindo e quase shopping center, com estacionamento rotativo”, disse o prefeito.

O projeto prevê a requalificação do Centro Histórico de Cuiabá e a revitalização do Mercado Miguel Sutil. Serão construídas 586 vagas para carros e 20 para motos, o estacionamento contará com sensores para identificação do status da vaga e software de compra recarga de créditos, além de recarga de créditos através do parquímetro e fiscalização dos serviços através de OCR. Ao todo, o futuro Mercado Municipal terá quatro pavimentos, divididos por setores para um melhor ordenamento dos ambientes.

O procedimento licitatório de concessão administrativa da requalificação é acompanhado por uma comissão composta por representantes das secretarias de Agricultura Trabalho e Desenvolvimento, Gestão, Mobilidade Urbana, Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e Procuradoria Geral do Município.

SERVIÇO:

O que: Assinatura do edital de licitação da PPP do Mercado Municipal

Data: 19/04 (terça-feira)

Horário: às 8h30

Local: Auditório do Palácio Alencastro