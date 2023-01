Sugestão de Pauta: Prefeito de Cuiabá entrega nesta segunda-feira (30), novo CEIC no bairro Jardim Imperial

A Prefeitura de Cuiabá entrega nesta segunda-feira (30), às 8h30, a obra de reforma geral e ampliação do Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) Colomba Cacélia Lombardi Dorileo. Localizado no bairro Jardim Imperial, as obras na unidade sofreram uma paralização devido a pandemia e foram retomadas em 2022.

Realizada com recursos do Município a obra envolveu a substituição de toda a cobertura substituída por estrutura metálica e telha isotérmica, a troca do forro de PVC, construção uma torre de caixa d’água com capacidade para 20.000 litros, adequação de toda a rede elétrica com instalação de luminárias de LED e novo padrão de entrada de energia.

Toda a unidade está climatizada com aparelhos de ar condicionado do Programa Climatizar é Humanizar e recebeu piso novo de granilite.

Com a ampliação a antiga creche foi transformada em Centro Educacional Infantil Cuiabano com salas de atividades para atender crianças em idade de creche, com novo conjunto de banheiros, inclusive para PCD, depósito, e mobiliário adequados. A cozinha foi reformada de acordo com o padrão que atende as normas da nutrição escolar. O setor administrativo foi reformulado para melhor atender a comunidade. O CEIC recebeu pintura geral interna e externa, e a entrada foi reformada com pórtico e paisagismo. A reforma promoveu a acessibilidade e segurança para a comunidade escolar.

Além das adequações e revitalização interna, a unidade ganhou um novo parquinho com grama sintética, paisagismo.

A unidade ganhou novos equipamentos de escritório e pedagógicos, novos conjuntos de refeitório, tatames e caminhas.

Serviço

Entrega da Reforma Geral e Ampliação do Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) Colomba Cacélia Lombardi Dorileo

Dia: segunda-feira (30)

Hora: 8:30h

Endereço: Rua Mil e Novecentos, s/nº, Quadra 30, Jardim Imperial