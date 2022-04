Sugestão de pauta: Prefeito Emanuel Pinheiro inaugura ETE do Ribeirão do Lipa nesta sexta-feira (29)

O prefeito Emanuel Pinheiro inaugura, nesta sexta-feira (28), às 10h, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro Ribeirão do Lipa. O evento, que contará com a presença de autoridades públicas, líderes comunitários e gestores da concessionária Águas Cuiabá, empresa do grupo Iguá, marca a entrega oficial da obra ao município. A unidade já está operando e atende, no momento, a 70 mil pessoas em 35 bairros.

Projetada para tratar 260 litros por segundo, a nova ETE faz parte do Sistema de Esgotamento Sanitário Ribeirão do Lipa, que conta atualmente com 108 quilômetros de redes coletoras e uma unidade elevatória, utilizada para bombear o esgoto até a estação. A construção da estrutura de tratamento mobilizou, ao longo de 12 meses, 90 trabalhadores.

Projetada em sistema compacto, ela requer menos espaço para suas instalações, tem operação totalmente automatizada e baixa geração de odores. A ETE Lipa segue rigoroso método de purificação e dispõe de mecanismos de eficiência energética.

O prefeito destaca que esse é mais um importe passo rumo à universialização do saneamento básico em Cuiabá, beneficiando centenas de famílias que vivem na região. “Já investimos muito e vamos investir até 2024 muito mais em melhorias no setor em prol da nossa população. Saneamento básico é qualidade de vida, significa respeito e consideração com a nossa gente, além de promover a sustentabilidade e preservação do meio ambiente”, disse o gestor.

A construção da nova estação e a instalação das tubulações de coleta são resultados do investimento de R$ 97 milhões. A ETE Lipa, atualmente, já pode tratar 11 milhões de litros por dia e traz relevantes avanços operacionais.

SERVIÇO:

O que: Inauguração ETE Ribeirão do Lipa

Data: Sexta-feira (29)

Horário: 10h

Local: Avenida José Rodrigues do Prado, no Parque Residencial Tropical Ville (canteiro de obras da ETE Lipa) (ao lado do condomínio Japuíra)

Importante: Usar sapato fechado (bota de segurança, bota ou tênis) sem salto.