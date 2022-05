Sugestão de Pauta: Prefeito Emanuel Pinheiro recebe Simone Tebet nesta segunda-feira (23), às 10h30, no Palácio Alencastro

A construção da ponte de concreto sobre o Rio Coxipó que está sendo executada pela gestão Emanuel Pinheiro e pertence ao projeto da maior obra estruturante dos últimos 50 anos de Cuiabá, o Contorno Leste, com mais de 17,3 km de extensão, que interligará as regiões do Distrito Industrial à Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), evolui de forma célere e já alcança as etapas finais de compactação das cabeceiras em suas extremidades.

A estrutura moderna, possui 75 metros de dimensão, 24 metros de largura, pista dupla, faixa para travessia de pedestres e ciclovia, localizada no eixo central entre as duas vias de rolamento. Neste momento, os trabalhos estão sendo desempenhados pelas empresas HB20 Construções e a Construtora Nhambiquaras. A entrega do Contorno Leste está prevista para acontecer em 2023.

O prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que nova avenida será responsável por conectar mais de 250 mil pessoas, residentes de aproximadamente 50 bairros ao desenvolvendo urbano que a cidade vem sofrendo nos últimos anos, parcela esta considerada, anteriormente, como ‘esquecida’ aos olhares do Poder Público.

“O Contorno Leste, nossa maior obra estruturante que vamos ter o prazer de entregar aos cuiabanos, muitos deles que durante décadas passaram despercebidos pelas administrações anteriores. Digo e repito que governo para os mais humildes e mais carentes e aqui não poderia ser diferente. Vamos em breve entregar uma ponte moderna, modelo de nossa gestão. Os trabalhos já estão quase concluídos e a população poderá desfrutar com dignidade de mais essa grande obra”, pontuou Pinheiro.

O vice-prefeito vice-prefeito, José Roberto Stopa, ressaltou que a ponte representa uma revolução na mobilidade urbana municipal, aproximando as comunidades até a região central. “Após terminar essa fase, já vamos liberar o tráfego aqui, facilitando o acesso dos bairros ao centro histórico. Um sonho da Prefeitura de Cuiabá e população que a cada dia tem ganhado ainda mais forma e sentido”, externou.

O secretário de Obras Públicas, Rauf Macedo, destacou que cinco quilômetros de pavimentação asfáltica já foram consolidados. Segundo ele, a meta para este ano é entregar mais sete. “Assim que finalizar o aterramento das cabeceiras da ponte, vamos asfaltar aproximadamente mais sete com rede de drenagem, atendendo a uma determinação do nosso prefeito e seu vice”, disse.

O projeto

O Contorno Leste conta com 17,3 km de extensão, pista dupla, iluminação LED, ciclovias, faixas de rolamento, calçadas, acostamento, canteiro central, unindo o Distrito Industrial à Rodovia Emanuel Pinheiro, com investimento de aproximadamente R$125 milhões.