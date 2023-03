Sugestão de Pauta: Prefeito entrega chaves aos permissionários do Mercado do Porto nesta segunda-feira (6)

O prefeito Emanuel Pinheiro, realiza, na manhã desta segunda-feira (6), a entrega das chaves aos permissionários do Mercado Varejista Antônio Moisés Nadaf (Mercado do Porto), às 9h, no local. O ato conta com apoio das secretarias municipais de Obras Públicas (SMOP) e de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), ambas responsáveis pela condução dos trabalhos.

O patrimônio gastronômico e cultural regional passa por amplo processo de ampliação, projetado pela gestão Emanuel Pinheiro, com o objetivo de impulsionar o trade turístico e comercial na capital, ocupando assim, o ranking das cinco melhores estruturas do país. Até agora, foram investidos mais de R$ 20 milhões.

Os comerciantes farão a mudança para o novo polo de forma gradativa. Na oportunidade, o chefe do Executivo Municipal anunciará o cronograma de entregas e revitalizações do local atual utilizado, que também ganhará uma nova roupagem pelas mãos da administração atual.

“Um patrimônio consolidado, símbolo de Cuiabá que jamais poderia passar despercebido pela nossa gestão, palco do encontro e integração social de várias gerações. Vamos abrir as portas para que possam se acomodar e retornar para fazer uma grande festa de inauguração, devolvendo de forma digna e humanizada essa riqueza aos seus de direito que é a nossa querida população cuiabana”, disse Emanuel Pinheiro.

O vice-prefeito e titular da SMOP, José Roberto Stopa, afirmou que o Mercado do Porto é parte da complexo de valorização histórica da região, que abrange também, a Orla do Porto I e II, Cais do Porto e Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, que vem recebendo atenção total da Prefeitura de Cuiabá desde de 2017.

“É quase que um circuito histórico que vai melhorar o comércio de toda essa localidade. O Mercado do Porto não é um cartão postal isolado, mas sim, de integralidade de outras ações que já desenvolvemos ali, em prol da nossa cultura, alcançando a todos os munícipes e visitantes de outras regiões, respectivamente”, completou.

O secretário da SMATED, Francisco Vuolo, destacou a importância do centro comercial no fomento à agricultura familiar e adiantou detalhes dos próximos passos. “Vamos fazer uma entrega simbólica, porém, todos terão acesso às chaves, por meio de uma melhor oferta de conforto e comodidade, com o foco na valorização da agricultura familiar”, explicou.

Essa primeira etapa será composta por por banheiros, dentre eles, exclusivos à pessoas com deficiência, espaços para instalação de restaurantes, boxes, lojas, vestiários, entre outros.

Atualmente, o espaço abriga mais de 140 associados, responsáveis pela geração direta e indireta de mais de 1.500 empregos. A média de público semanal chega a marca de 7 mil pessoas e aos finais de semana o fluxo chega a 20 mil.

Serviço:

Data: Segunda-feira (06)

Horário: 9h

Endereço: Av. Oito de Abril – Porto, Cuiabá