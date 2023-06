Sugestão de Pauta: Prefeito entrega mais de 300 títulos no Altos da Serra 2

A população idosa que reside em Cuiabá recebe atenção diferenciada da gestão Emanuel Pinheiro desde o primeiro ano de mandato em 2017, com a implementação de políticas efetivas a fim de oferecer um serviço de excelência. Todo atendimento e suporte necessários a esse público estão disponíveis nas quatro unidades dos Centros de Convivência de Idosos (CCI) da Prefeitura de Cuiabá.

Desde o início da administração do prefeito Emanuel Pinheiro, as atividades foram ampliadas, incluindo parcerias como a do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e convênios que auxiliam na inclusão de mais idosos, a fim de retirá-los da vulnerabilidade. “Isso demonstra o total respeito e valorização do idoso pela administração do nosso prefeito Emanuel Pinheiro. Assim como oferecemos uma atenção diferenciada à população em situação de rua, os idosos contam com todo apoio coordenado pela Secretaria de Assistência Social. É um trabalho que vem sendo feito e fortalecido desde o início. A melhoria da qualidade de vida da população idosa é uma das principais bandeiras da gestão”, declarou a primeira-dama, Márcia Pinheiro.

Além das parcerias, são realizadas atividades desenvolvidas no serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), oferecidas nas unidades sociais, que possibilitam tanto o entretenimento quanto um trabalho de aproximação com as famílias, pois muitas vezes essas pessoas idosas acabam ficando excluídas e apresentando quadros depressivos.

“A intensificação dos trabalhos é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, que, ao assumir a gestão do município, trouxe a inclusão como parâmetro para transformar Cuiabá em uma cidade melhor para se viver. Diante disso, as ações voltadas à pessoa idosa recebem esse atendimento humanizado e de excelência”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Atualmente, a rede coordenada pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência possui 1.207 idosos cadastrados, distribuídos nas quatro unidades dos Centros de Convivência de Idosos (CCIs), sendo: CI Aidee Pereira com 302 idosos, CCI Maria Ignês com 310 idosos, CCI Padre Firmo com 318 idosos e CCI João Guerreiro com 309 idosos cadastrados. As unidades têm como objetivo a promoção do envelhecimento saudável por meio de atividades coletivas e execução de projetos da rede. Todas essas unidades de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

“Implantar uma política pública eficiente em todas as esferas tem sido um dos desafios da nossa gestão. Desde que assumi a Prefeitura, foi firmado um compromisso com os idosos que tanto contribuíram com a nossa cidade, e agora chegou a hora de retribuir por todos esses serviços prestados à sociedade”, concluiu o prefeito.

