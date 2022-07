Sugestão de Pauta: Prefeito entrega novas vans e motocicletas para ações da Limpurb na segunda-feira (4)

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entrega na segunda-feira (4), 12 vans para transporte de operadores de limpeza pública e 12 motocicletas para fiscalização dos serviços ligados à Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). A solenidade será realizada, às 8h, na Praça Alencastro.

A iniciativa faz parte do trabalho de renovação da frota de veículos utilizados para o deslocamento dos servidores até os locais atendidos pela Limpurb. Esse processo foi iniciado em abril deste ano com a entrega de cinco novos ônibus. As vans são equipadas com assentos confortáveis, ar-condicionado, e espaço separado para acomodação das ferramentas.

Já as motocicletas são empregadas na fiscalização diária de serviços como a limpeza urbana da cidade, coleta de lixo domiciliar e manutenção na iluminação pública. Todos os veículos possuem a nova identidade visual da Limpurb, que permite ao cidadão a fácil identificação e acompanhamento do uso dos automóveis.

SERVIÇO

Assunto: Entrega de vans e motocicletas para ações da Limpurb

Local: Praça Alencastro

Horário: 8h

Data: 4 de julho, segunda-feira