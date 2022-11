Sugestão de Pauta: Prefeito inaugura “Espaço do Servidor” na quinta-feira (3)

Visando desenvolver uma ação coletiva, profissionais do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Conceição Oliveira de Souza, localizado no bairro CPA IV, na Regional Norte, produziram três livros que serão incluídos nas ações pedagógicas de 2023. Os livros ‘Bida na Creche’, ‘Bida e as Histórias do Vovô’ e ‘Bida no Quintal do Vovô e da Vovó’, contam histórias a partir das características da patrona da unidade educacional, a professora Maria Conceição Oliveira de Souza, personificada na personagem Bida (seu apelido na intimidade da família). Os livros foram lançados na última quarta-feira (26), com a presença dos autores e da família da patrona.

Idealizadora do projeto ‘História da Patrona: uma história de vida que inspira outras histórias’, a professora pedagoga, Mestre em Educação e regente das turmas de 5 anos, em readaptação de função, Ângela Cristina Lisboa Costa falou sobre o processo de construção das obras iniciado em março deste ano, a partir de estudos teóricos realizados em Rodas de Conversa, sobre Educação Patrimonial, Educação como Espaço Narrativo, Culturas Infantis, Cuiabania, Protagonismo de adultos e crianças e análise das entrevistas realizadas com o filho de Maria Conceição. “Nosso objetivo foi, além de todos da unidade conhecerem a história da vida da Patrona, trabalhar as histórias contidas nos livros com as crianças, com ênfase na cultura local, culinária, canções, brincadeiras, lendas, relação de afeto e amizade para com o outro na perspectiva de uma Educação Patrimonial”, explicou Ângela Cristina.

A Educação Patrimonial é um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as manifestações culturais em todos os seus aspectos, sentidos e significados, as crianças e adultos são levados a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização da sua herança cultural. Esse processo gera novos conhecimentos indispensáveis para a preservação sustentável desses bens e o fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania.

A coordenadora de Formação da Secretaria Municipal de Educação, Eliane Quinhone, que participou da revisão dos textos, falou sobre como o projeto vai influenciar positivamente no ensino e aprendizagem das crianças e destacou que é nas interações, relações e práticas cotidianas, que as crianças constroem sua identidade pessoal e coletiva. “A partir do envolvimento das crianças, com a produção de suas narrativas, é construído o sentimento de pertencimento que vai contribuir para o processo educativo individual, que as torna mais ativas e autônomas, em sua formação” , destacou.

Durante o lançamento dos livros, com a participação dos autores – professores, Técnicos de Desenvolvimento Infantil (TDI), Auxiliares de Serviços Gerais (ASG) -, Jeferson Souza, filho da Profª Maria Conceição, agradeceu em nome da familia. “De fato ela [Maria Conceição], foi uma pessoa muito dedicada. Trabalhou mais de 25 na Educação. Quero estender nossos agradecimentos a todos os profissionais e autores, que não mediram esforços na realização desse trabalho. Hoje minha mãe vive nessa comunidade escolar e nos estudantes da unidade, sendo uma mola propulsora nessa caminhada”, disse ele.

O CMEI Maria Conceição Oliveira de Souza atende 242 crianças da Primeira Etapa da Educação Básica, 1ª e 2ª Infância, compreendendo a faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.