Sugestão de Pauta: Prefeito inaugura praça na região do Pedra 90 nesta quinta-feira (9)

A 9ª edição do Cuiabá Open 2023 é um dos eventos mais aguardados pelos amantes do taekwondo e está marcada para os dias 18 e 19 de novembro. O Ginásio Verdinho será o palco deste encontro esportivo de alto nível, proporcionando um ambiente propício para a exibição de talento e determinação dos participantes.

“A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer se une como parceira nesta celebração esportiva, promovendo o encontro entre a tradição do esporte marcial e a riqueza cultural da região. Será uma grande competição, com atletas renomados e promete intensa disputa no mundo do Taekwondo”, disse o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

O torneio contará com três categorias distintas: kyorug individual, poomsae e kyopa, prometendo um espetáculo de habilidade e técnica. Os atletas competirão não apenas pela honra da vitória, mas também pela generosa premiação de R$ 1.000,00 para as duplas masculinas e femininas.

“O Cuiabá Open 2023 representa não apenas uma oportunidade para os praticantes do taekwondo demonstrarem sua destreza no esporte, mas também uma celebração da união entre cultura e esporte, enriquecendo a experiência para todos os envolvidos”, declarou o responsável pelo o evento, Grão-Mestre Jefferson Souza, 7° Dan de Taekwondo.

“Não perca a chance de testemunhar a excelência atlética e a riqueza cultural que o Cuiabá Open 2023 tem a oferecer. Marque em seu calendário os dias 18 e 19 de novembro e junte-se a nós nesta emocionante jornada esportiva”, completou Jeferson Souza.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT