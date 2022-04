Sugestão de pauta – Prefeito lança edição 2022 do Programa Bom de Bola Bom de Escola

O secretário de Turismo do Município, Zito Adrien, participou do lançamento do festival gastronômico ‘Festejo Cuiabano’, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Mato Grosso (Abrasel-MT), com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio das pastas de Turismo e da Cultura, Esporte e Lazer. O evento foi realizado na noite de quarta-feira (6), no Sesc Arsenal, e contou com a presença de proprietários e representantes de 30 estabelecimentos comerciais que ofertam pratos da culinária típica de Cuiabá.

Conforme Zito, o evento marca a retomada dos trabalhos do setor no pós-pandemia e também celebra os 303 anos da Capital mato-grossense. Ele lembra que, o prefeito Emanuel Pinheiro, sempre manteve um bom relacionamento com o setor gastronômico, hotelarias e eventos, mesmo diante da maior crise sanitária que obrigou a todos a manter medidas restritivas ou até fechamento dos locais por um período. “O importante desse evento é que ele representa a retomada do setor que foi um dos mais afetado por tudo que ocorreu na pandemia. A gastronomia, hospedagem e eventos, foram os primeiros a serem penalizados. Ficaram por quase 2 anos e meio restritos e muitos, sem faturar, mas, mantendo a responsabilidade com seus funcionários. O prefeito Emanuel sempre manteve dialogo com a classe, e, em todos os decretos, até os mais duros, as decisões foram tomadas junto com eles. Agora temos que ser parceiros também neste momento em que eles se recuperam. Além de nós, a Fecomércio, a pasta de Cultura também são parceiras deste evento da Abrasel que é um sucesso. A união é quem vai fazermos com que o setor se recupere o mais rápido possível”, elogiou o gestor da pasta de Turismo.

O proprietário do restaurante Choppão, Fernando Quaresma, apresentou o seu novo prato, que homenageia o fundador de Cuiabá, Pascoal Moreira Cabral. Prato é o risoto feito de carne seca desfiada, com banana da terra frita e queijo parmesão.

“Batizamos por Pascoal Moreira Cabral, o nosso risoto, com manteiga de garrafa e coberto com banana da terra e queijo parmesão. É bem identificada com a nossa cidade. Sempre criamos um prato fora do cardápio para esse evento. A gente dá destaque no cardápio e incentivamos a venda deste novo prato. Inclusive, alguns criados nesse evento se tornam permanentes no nosso cardápio. Acredito que esse risoto veio pra ficar”, comentou ele.

O Festejo Cuiabano será realizado até o dia 20 deste mês. Todos os restaurantes participantes do evento criaram um pratos a fruta banana, um ingrediente amplamente reconhecido na culinária cuiabana e mato-grossense.