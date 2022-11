Sugestão de Pauta: Prefeito se reunirá com representantes da empresa Synergia e vai debater reflexos da Ferrovia Estadual Senador Vicente Sugestão de Pauta: Prefeito se reunirá com representantes da empresa Synergia para tratar dos reflexos da Ferrovia E

“Viemos prestigiar mais essa grande obra requalificada e revitalizada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, a Orla do Porto II. Aqui será o novo cartão postal, tanto de quem vem de Várzea Grande para Cuiabá e vice-versa. Ficou um local maravilhoso, ótima estrutura. Estamos muito contentes. As famílias irão desfrutar de um novo ambiente de lazer, favorável e com total segurança. É uma coisa muito bonita de se ver. Nós do bairro Vista Alegre, do Coxipó, aplaudimos a iniciativa da gestão. Uma obra com 100% de qualidade”, declarou o presidente do bairro Vista Alegre, Marley Rocha, durante o evento de entrega da Orla do Porto II, ocorrida na note desta quinta-feira (03). Lideranças comunitárias e moradores da capital enalteceram a obra, dizendo ser um espaço de lazer com segurança para toda família.

Moradores do bairro Tancredo Neves, situado à região do Grande CPA, também marcaram presente durante o ato festivo que ficará eternamente marcado na memória dos cuiabanos. “Montamos uma caravana. É fenomenal. O nosso bairro está muito feliz pois, temos presenciado grandes feitos do nosso prefeito Emanuel Pinheiro e vice e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa. Recentemente fomos agraciados com uma linda praça no bairro Planalto, bem próximo da nossa comunidade. O nosso muito obrigado”, destacou o presidente do bairro Tancredo Neves, Roger Pinheiro.

“Ficamos extasiados com tamanha grandeza de obra, com estrutura moderna, iluminação de qualidade, pistas de caminhada, espaço de lazer, tudo muito bem feito. Um lugar muito bom para toda família”, exaltou o presidente do bairro Cidade Alta, Região Oeste da capital, Maurício da Costa.

Rosane Paula, 53 anos, moradora do bairro Dom Aquino em Cuiabá, esteve no evento acompanhada da filha Ágata Sofia, 4 anos. Ela conta que, por morar no Dom Aquino, bairro bem próximo da Orla, estava contando os dias para ver o local pronto. “Estava ansiosa, passo por aqui tidos os dias. A gente precisa de locais como esse, pra fazer caminhada, passear com a família. Minha filha já me disse que quer vir um dia sim e no outro também. Aqui ela vai poder andar de patins e se divertir com total segurança”, agradeceu.

“É isso que nos motiva continuar trabalhando por nossa querida e amada Cuiabá. São obras estruturantes, que proporcionam melhoria da qualidade de vida da população. Sem falar que a Orla do Porto é um dos principais pontos turísticos da capital. Nada mais justo que receber investimentos que valorizem a cultura regional. Essa é mais uma obra de muitas que ainda estão por vir. Cuiabá pra frente, Cuidando da nossa gente”, finalizou o chefe do Executivo Municipal, prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

A ESTRUTURA

Por meio de um trabalho em conjunto entre Secretaria Municipal de Obras Públicas, Limpurb e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), a Prefeitura de Cuiabá investiu R$ 3,4 milhões na requalificação da Orla II. O espaço, antes ocioso, agora é mais uma opção de lazer à população e um novo cartão postal da cidade.

O projeto conhecido foi elaborado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU) e abrange uma área de mais de 600 metros de extensão. No local, foi construído um calçadão com total acessibilidade, estacionamento, ciclovia, espaço para feiras livres e atividades culturais, implantação de iluminação de LED, bancos e lixeiras.

Além desses equipamentos, a Orla II conta ainda com esculturas que homenageiam o estadista cuiabano Dante Martins de Oliveira e o eterno carnavalesco e colunista social Jejé de Oyá, falecidos em 2006 e 2016, respectivamente. A viola de cocho, símbolo cultural da Capital, também está presente no novo espaço de lazer.