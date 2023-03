Sugestão de Pauta: Qualifica Mulher 2ª edição abrirá 600 vagas em nova etapa

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), abrirá mais 600 vagas de cursos profissionalizantes referentes a etapa II da 2ª edição do programa Qualifica Mulher.

A versão com o Senac é exclusiva para o público feminino com cursos entre 40 e 50 horas nas áreas de produção de pães e salgados, preparação de bolos e tortas, técnicas de depilação, design de sobrancelhas e depilação egípcia, noções das técnicas de manicure e pedicure e básico de escova de cabelo.

A iniciativa é do Núcleo de Apoio à Primeira-dama que criou o programa Qualifica Cuiabá, ainda em 2018, e já certificou mais de 6,6 mil pessoas para o mercado de trabalho e empreendedorismo.

Serviço:

Assunto: ;Etapa II – 2ª Edição Qualifica Mulher

Data: ;28/03/2023 – terça-feira

Onde: ;SENAC – Boa Esperança Cuiabá – ao lado da UFMT

Horário: ;14h30

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT