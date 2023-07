Sugestão de Pauta: Residencial Coxipó é beneficiado com pavimentação e novo espaço de lazer

A gestão Emanuel Pinheiro entrega, nesta sexta-feira (06), duas importantes obras para melhoria na qualidade de vida dos moradores do bairro Residencial Coxipó. Localizado na região Sul, a comunidade foi atendida com cerca de um quilômetro de rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação, além da revitalização da Praça Benedito Castravechi.

Coordenado pela Secretaria de Obras Públicas, o trabalho de asfaltamento alcançou as ruas 19,20 e 21, da 1ª etapa do bairro. Somado a essa iniciativa, a Avenida C também foi contemplada com mais de 600 metros de recapeamento. Além de melhorar a trafegabilidade das vias, as intervenções também eliminam a possibilidade de alagamento na região.

Junto com a melhoria na infraestrutura viária, a gestão Emanuel Pinheiro promoveu ainda a revitalização do espaço de lazer da comunidade. Agora, a Praça Benedito Castravechi conta com todos os equipamentos necessários para proporcionar aos moradores um ambiente seguro, agradável e preparado para integração social e a prática de atividades físicas.

SERVIÇO

Assunto: Entrega de pavimentação e praça pública

Local: Avenida C, bairro Residencial Coxipó

Horário: 18h30

Data: 7 de julho, sexta-feira

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT