Sugestão de Pauta: Secretaria de Meio Ambiente promove plantio de árvores em canteiros centrais na Avenida Miguel Sutil

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), entregou na manhã desta segunda-feira (28), seis novos ônibus zero km que serão incorporados aos 144 veículos já entregues no mês de agosto do ano passado. Durante o ato de entrega realizado no Parque Tia Nair, o prefeito Emanuel Pinheiro, lembrou do feito histórico da gestão, que em um período de oito meses, entregou 150 novos veículos para o atendimento da população. Todo investimento pode ser traduzido em maior conforto e segurança aos cidadãos. Somando as entregas de novos veículos, na gestão Emanuel Pinheiro, a capital passa a contar com 70% da frota climatizada e modernizada.

Por dia, circulam em Cuiabá 360 veículos que atendem a 175 mil passageiros. O prefeito de Cuiabá ainda lembrou que além de atender a população com mais conforto e dignidade, os veículos novos dão qualidade de vida aos trabalhadores do transporte público.

“Eu me coloco no lugar dos motoristas de ônibus. Trabalhar em um ônibus sem ar-condicionado é um Deus nos acuda. Esses veículos são novinhos e climatizados. É sinal de comodidade, conforto e respeito aos trabalhadores, aos usuários, mas também às pessoas que trabalham neles. A entrega desses 6 ônibus, em 8 meses, significa 150 veículos zero km com wi-fi, espaço para Pessoa com Deficiência (PCD), elevador. Tudo o que existe de mais moderno. Isso é um avanço extraordinário. Cuiabá será a única ou uma das poucas cidades do país que disponibiliza 70% da frota climatizada. E até o ano que vem, serão 75%. E até o final do nosso mandato Cuiabá será única cidade do país com idade a média mais nova da frota e 100% climatizada”, comentou ele.

Pinheiro destacou ainda que a que a administração mantém há três anos e seis meses, o transporte público sem reajuste tarifário.

“Sem aumento da tarifa seguimos avançando. E a idade média dos veículos é de quatro anos e meio. Isso é respeito. Ainda, entregamos nove vans no Programa Buscar, para atender aos PCDs. É um motivo de orgulho e alegria. A nossa gestão administra para inclusão e justiça social. É esse modelo que queremos levar para o estado de Mato Grosso, para as 700 mil pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza”, disse o gestor.

O vice-prefeito, José Roberto Stopa, destacou que a entrega dos 150 veículos entra para a história da capital. “São 150 ônibus novos em 8 meses. A gente volta ao tempo e lembra, que já houve momento em que se fazia em Cuiabá, reforma de ônibus e depois o gestor realizava desfile. Hoje, são veículos novinhos. Temos de lembrar dos 9 do Buscar para quem tem alguma deficiência e merece todo respeito. Isso é inédito na história da nossa cidade. Isso é compromisso da gestão”.

O secretário de Mobilidade, Juares Samaniego, destacou que as empresas estão cumprindo à risca as exigências descritas em contrato de concessão dos serviços. “Inicialmente, 50% da frota havia sido renovada. Agora, 52%. Até o final do ano vai para 60%, feito inédito. Creio que seja uma das melhores frotas do país”, declarou.

Participaram do evento: o vice-líder na Câmara de Cuiabá, vereador Luiz Fernando, o secretário de Governo, Luís Claudio Sodré, Leovado Sales (Ordem Pública), Ricado Lobo (Secretaria Adjunta e Relações Comunitárias (Sarc)) e lideranças comunitárias.

Licitação:

A renovação é fruto do processo licitatório realizado pela gestão Emanuel Pinheiro, com o intuito de promover a modernização, gerando mais segurança e conforto aos mais de 200 mil usuários atendidos pelos mais de 350 veículos em funcionamento na Capital. A concorrência pública foi dividida em quatro lotes, vencidos pelas empresas: Integração Transporte LTDA; Caribus Transportes e Serviços LTDA; Rápido Cuiabá Transporte Urbano LTDA e Viação Paraense LTDA.