SUÍNOS/CEPEA: Preços caem em todas as praças acompanhadas pelo Cepea

O Sistema Faepa/Senar-PB participou nesta terça-feira (17) do Dia de Campo da Cajucultura, promovido pela Embrapa Agroindústria Tropical e pela prefeitura de Jacaraú, Litoral Norte do Estado. A cidade recebeu quatro unidades de referência tecnológica, onde estão sendo cultivadas 204 mudas de caju adaptadas às condições da região.

O Senar é parceiro da iniciativa, na qual deverá oferecer treinamentos de formação profissional rural e também assistência técnica e gerencial aos produtores. “Colocamos o Senar à disposição para contribuir com o que for necessário para o desenvolvimento do projeto e dos produtores rurais da região”, resumiu o superintendente do Senar, Sérgio Martins.

As propriedades beneficiadas estão recebendo clones das variedades CP-76 e BRS 226, que são melhoramentos desenvolvidos na unidade da Embrapa. A implantação das URT’s marca o início da fase de campo do projeto, que deverá contar com 4 anos de acompanhamento pela empresa de pesquisa.

“Consideramos que a partir do quarto ano do caju é começa a alcançar melhores níveis de produção. Por isso, vamos realizar esse acompanhamento durante o período e ao longo dele, realizar capacitações para orientar os agricultores sobre aspectos diversos da cadeia, como a produção de mudas, controle de pragas, poda, entre outros”, destacou o coordenador da pesquisa, o cientista Marlos Bezerra.

Assessoria de Comunicação Sistema Faepa/Senar-PB

