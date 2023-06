SUÍNOS/CEPEA: Preços do suíno vivo e da carne caem em todas as regiões

Cepea, 1/06/2023 – Os atuais valores do animal vivo e da carne suína operam, em algumas regiões acompanhadas pelo Cepea, nos menores patamares nominais do ano. Pesquisadores do Cepea indicam que o mês de maio se encerrou com os preços do animal vivo e da proteína em fortes quedas, resultado da demanda enfraquecida, tendo em vista a restrição orçamentária de muitos consumidores neste período do mês, e da oferta elevada de animais prontos para o abate. Este cenário também levou frigoríficos a demandarem menos lotes de animais, o que reforçou a pressão sobre os preços. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

