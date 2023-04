SUÍNOS/CEPEA: Preços do vivo têm comportamentos distintos dentre regiões

Cepea, 13/04/2023 – As cotações da tilápia avançaram em março – trata-se do oitavo mês consecutivo de alta. Esse movimento resultou da demanda aquecida e da oferta restrita de animais. Segundo agentes consultados pelo Cepea, a procura por parte da indústria, do varejo, das redes de food service e de feiras costuma aumentar no período da Quaresma, que é considerada a melhor época do ano para o setor. De acordo com levantamento do Cepea, no Norte do Paraná, o valor pago ao produtor pela tilápia in natura teve média de R$ 9,10/kg em março, aumento de 2,13% em relação ao do mês anterior. Na região dos Grandes Lagos (noroeste do estado de São Paulo e divisa de Mato Grosso do Sul), a cotação média foi de R$ 9,32/kg em março, aumento de 4,84% na comparação mensal. Na praça de Morada Nova de Minas (MG), o valor médio da tilápia foi de R$ 8,85/kg, avanço de 1,61% entre fevereiro e março. E, no Oeste do Paraná, o preço do animal avançou 4,09%, na mesma comparação, com média de R$ 8,91/kg no último mês. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado