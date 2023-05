SUÍNOS/CEPEA: Vivo se valoriza em SP, mas preço da carne cai

Cepea, 4/05/2023 – Produtores de arábica de algumas regiões do estado de São Paulo iniciaram a colheita da variedade em abril, enquanto outros se preparam para começar as atividades em breve. Segundo pesquisadores do Cepea, na praça de Mogiana, as primeiras áreas colhidas vêm gerando certa preocupação entre cafeicultores, que vêm encontrando um bom volume de grãos no chão – esse cenário está atrelado ao elevado volume de chuvas na segunda quinzena de abril. Em Garça (SP), mesmo diante da maturação desigual do grão, produtores vêm realizando a colheita, motivados por uma parcela de grãos da ponteira que já estava pronta para ser retirada e, em alguns casos, até secando. Em Minas Gerais, a colheita ainda é bem pontual em Matas de Minas, e as atividades devem começar após a segunda quinzena de maio. No Sul de Minas e no Cerrado Mineiro, cafeicultores consultados pelo Cepea indicam que estão no aguardo da redução das chuvas para também darem início às atividades. No Noroeste do Paraná, colaboradores do Cepea relatam que os grãos ainda estão bastante verdes, e a expectativa é de que a colheita seja iniciada em junho. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado