Superior Tribunal de Justiça discute protocolo para julgamento com perspectiva de gênero

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realiza, nos dias seis e sete de março, das 10h às 17h30 (horário de Brasília), o Seminário Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero: teoria e prática. O evento é voltado para magistrados e magistradas de todo o país, pessoas do meio jurídico em geral, servidores e servidoras públicas e estudantes de Direito.

O seminário está organizado para ser presencial e a distância, com transmissão pelo canal do STJ no YouTube. As inscrições podem ser feitas até 1º de março, e devem ser realizadas pelo link: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Institucional/Educacao-e-cultura/Eventos/SeminarioProtocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero.aspx

Com o apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), o STJ vai fornecer certificado de 11h para os participantes do evento que registrarem a frequência integral. Mais informações pelo endereço: [email protected]

#Paratodosverem Esta matéria possui recursos de texto alternativo para inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição da imagem: Foto colorida em formato horizontal da arte do evento, na cor magenta, que traz como ilustração central pessoas. Na parte superior a data e horário do evento e a marca do STJ. E na parte inferior o nome do seminário.

