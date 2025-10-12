Saúde
SUS garante cuidado integral às crianças desde os primeiros dias de vida
Quando Maria Fernanda nasceu de parto normal no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, a mãe, Fernanda Cruz Lima, fisioterapeuta de 40 anos, não imaginava que seria tão bem acolhida. “Para mim foi uma grande surpresa, não esperava ter uma oferta tão maravilhosa com um serviço público”, contou Fernanda, com um sorriso no rosto, durante a primeira consulta de mãe e filha após o parto, realizado em 1º de outubro.
Fernanda é uma das milhões de mães brasileiras que contam com o Sistema Único de Saúde (SUS) para cuidar da saúde dos filhos desde a gestação. O atendimento da nova mamãe começou ainda no pré-natal, realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) 07 de Ceilândia, onde foram feitos exames, consultas e orientações para um parto seguro.
Logo após o nascimento, uma bateria de exames fundamentais é oferecida gratuitamente aos bebês: Teste do Pezinho, da Orelhinha, do Olhinho e do Coraçãozinho. São exames rápidos, mas que fazem toda a diferença para detectar e tratar possíveis problemas ainda nos primeiros dias de vida. Além disso, são aplicadas vacinas contra a hepatite B e a BCG, que previne formas graves de tuberculose e protege também contra a hanseníase.
Depois das vacinas e dos primeiros exames, o acompanhamento continua. Consultas de rotina com pediatras e profissionais da Equipe de Saúde da Família (eSF) permitem acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças, com o apoio da Caderneta da Criança, onde são registrados peso, altura, alimentação e marcos do desenvolvimento motor e cognitivo.
“A gente faz um acompanhamento contínuo no território. Avaliamos desde os marcos de desenvolvimento até ações de promoção da saúde e prevenção de doenças”, explica a médica da família Areda de Paula Leitão, que há cinco anos atua na unidade básica onde a família da Fernanda é acompanhada. “Quando a gente tem a oportunidade de realizar um trabalho constante, cria-se vínculo. Ser aquela pessoa em quem a família confia gera cuidado, gera amor, e isso, para mim, traz muita alegria”, acrescenta.
Desde as primeiras consultas, os profissionais de saúde da família conseguem identificar se as crianças precisam de atendimento especializado. Nesses casos, as UBS contam com equipe multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista e assistentes sociais, que atendem pacientes com atraso no desenvolvimento.
Quando necessário, as crianças são encaminhadas para especialistas por meio do sistema de regulação de vagas e podem ser atendidas em centros de reabilitação, ambulatórios especializados e programas de saúde mental infantil, que complementam a rede de cuidado, ajudando não só as crianças, mas também suas famílias a enfrentarem desafios com mais apoio.
A saúde bucal também está entre os serviços oferecidos pelo SUS às crianças, com consultas odontológicas preventivas e educativas desde a primeira infância.
Presente em todos os municípios do país, o SUS oferece uma linha de cuidado contínua para mães e crianças, assegurando acesso a serviços essenciais, ações de prevenção e promoção da saúde. Um sistema que vai além do atendimento: promove vínculos de confiança e afeto entre quem cuida e quem é cuidado.
Curso gratuito sobre estratégias de detecção precoce do câncer está com inscrições abertas até 15 de outubro
Estão abertas as inscrições para o curso Estratégias de Detecção Precoce do Câncer e sua Aplicação na Atenção Primária à Saúde, destinado a profissionais de nível superior que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). A formação é oferecida em parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Haoc), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional (Proadi-SUS).
O curso será 100% online, com carga horária de 70 horas e certificação, e ocorrerá entre 18 de novembro de 2025 e 19 de maio de 2026. As inscrições vão até 15 de outubro, às 16h (horário de Brasília). São disponibilizadas 1.200 vagas, e a participação é gratuita.
Objetivo
O principal objetivo da formação é aprimorar as competências técnicas dos profissionais para fortalecer as ações de detecção precoce dos cânceres rastreáveis na Atenção Primária à Saúde (APS). O curso irá contribuir para qualificar a atuação em rastreamento, diagnóstico precoce, referência, contrareferência e monitoramento de casos suspeitos.
Poderão se inscrever profissionais de nível superior vinculados ao SUS, com prioridade para aqueles que trabalham na APS — como nas equipes de Saúde da Família, de Atenção Primária, de Saúde Bucal e equipes multiprofissionais (eMulti).
Conteúdo programático
A proposta curricular foi estruturada com base em evidências e reúne módulos que contemplam temas centrais para a detecção precoce no contexto da APS:
-
O câncer, integralidade do cuidado e o papel da APS;
-
Quem são e onde estão as pessoas que adoecem e morrem por câncer no Brasil;
-
Controle do câncer: desafios e estratégias para a APS;
-
Conceitos e recomendações da detecção precoce;
-
Recomendações específicas: mama, colo do útero, colorretal, boca, pulmão e pele;
-
Práticas profissionais essenciais para detecção precoce;
-
Comunicação, ação educativa e decisão compartilhada;
-
Organização da detecção precoce: cadastro, sistemas de informação e monitoramento;
-
Organização do rastreamento e do diagnóstico precoce;
-
Encaminhamento seguro e articulação com a Rede de Atenção à Saúde (RAS);
-
E as linhas de cuidado do câncer e a integração entre níveis de atenção.
A seleção desses temas está alinhada às diretrizes técnicas nacionais e às evidências científicas que embasam as políticas de prevenção e controle do câncer no Brasil.
Impacto esperado
A detecção precoce do câncer é um elemento estratégico para reduzir a mortalidade, melhorar o prognóstico dos pacientes e otimizar o uso de recursos no SUS. Integrar essa tarefa à prática da APS fortalece o cuidado integral e a resolutividade do sistema. Com a formação de profissionais, o Ministério da Saúde espera aperfeiçoar a identificação de sinais e sintomas suspeitos em comunidades atendidas; promover melhor articulação entre atenção primária e níveis especializados; aumentar a adesão a fluxos seguros de encaminhamento; fortalecer o monitoramento de indicadores e o uso de sistemas de informação; e apoiar a tomada de decisão com base em evidências, evitando exames desnecessários e promovendo a prevenção quaternária.
Sobre a iniciativa
O curso faz parte do projeto Detecta APS – Qualificação da detecção precoce do câncer nas equipes da Atenção Primária, desenvolvido em parceria entre o Ministério da Saúde e o HAOC no âmbito do Proadi-SUS.
Ao capacitar profissionais que atuam no dia a dia da saúde pública, especialmente na APS, o projeto contribui para que o SUS seja mais proativo, eficiente e resolutivo no enfrentamento do câncer em suas fases iniciais.
Serviço
Curso Estratégias de Detecção Precoce do Câncer e sua Aplicação na Atenção Primária à Saúde
- Período de inscrição: até 15 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
- Modalidade: 100% EaD (online)
- Duração: 18 de novembro de 2025 a 19 de maio de 2026
- Carga horária: 70 horas
- Vagas: 1.200
- Investimento: gratuito
- e-mail de contato: [email protected]
Fonte: Ministério da Saúde
Cuidados e ações disponíveis no SUS para o tratamento da obesidade
A obesidade é um problema de saúde pública mundial, complexo e multifatorial. Ela não pode ser reduzida a uma questão de escolha individual, já que envolve fatores biológicos, ambientais, genéticos e também de desigualdades sociais, econômicas, territoriais, raciais e de gênero.
Durante muito tempo, a obesidade foi considerada apenas como resultado do desequilíbrio entre consumo alimentar e gasto energético. Hoje se reconhece que o excesso de gordura corporal ocorre por uma série de condições estruturais e contextuais que vão muito além do peso do indivíduo.
Ações para prevenção e cuidado
Desde 2006, o Ministério da Saúde vem ampliando as ações de prevenção e cuidado às pessoas que vivem com obesidade, em especial na Atenção Primária à Saúde (APS). Entre as iniciativas, estão:
-
Repasses de incentivos financeiros aos estados e municípios;
-
Ofertas de cursos de qualificação para profissionais de saúde;
-
Ampliação e qualificação da vigilância alimentar e nutricional para monitorar o estado nutricional da população;
-
Apoio técnico para organização da oferta de serviços e qualificação dos profissionais nos estados e municípios para o diagnóstico e assistência às pessoas com obesidade;
-
Promoção da alimentação adequada e saudável e de práticas corporais e atividade física;
-
Articulação intersetorial no âmbito federal para construção de políticas públicas que incidam sobre os determinantes sociais que incidem sobre a população.
Na Atenção Primária, foram realizados 187,4 milhões de atendimentos em 2022, dos quais 6,2 milhões estavam relacionados à obesidade. Em 2023, esse número chegou a 230,2 milhões de atendimentos, sendo 7,7 milhões ligados à doença. Já em 2024, foram 240,1 milhões de assistências, com 7,8 milhões voltados a casos de excesso de peso.
Os atendimentos ambulatoriais e hospitalares também aumentaram, passando de 83.541 em 2023 para 126.377 em 2024. O acompanhamento do peso e da altura da população é outro indicador importante. Em 2022, 45,6 milhões de pessoas foram avaliadas; em 2023, 53,6 milhões; e em 2024, 59,2 milhões, mostrando um esforço crescente na vigilância nutricional.
No Sistema Único de Saúde (SUS), o cuidado às pessoas com obesidade é conduzido principalmente pela atenção primária, com foco na prevenção e promoção da saúde. As ações se baseiam nos Guias Alimentares para a População Brasileira, para Crianças e no Guia de Atividade Física. Entre as estratégias de destaque está a Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), que qualifica o cuidado e incentiva a amamentação e a alimentação complementar saudável para crianças menores de dois anos.
Para a coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Kelly Alves, é essencial discutir como a obesidade se tornou uma condição crônica que acomete a população desde a infância. “Essa questão está ligada às condições de vida da população e às possibilidades de fazer as melhores escolhas de alimentação, atividade física e sono. Ainda enfrentamos barreiras estruturais que dificultam uma rotina saudável. Por isso, é importante mostrar que não se trata de uma decisão individual, nem de falta de força de vontade”, alerta.
A coordenadora também chama atenção para os fatores que contribuem para o aumento da obesidade. “Muitas vezes, os alimentos processados e ultraprocessados custam menos. Além disso, a falta de tempo é um obstáculo, gastamos muito com deslocamentos para o trabalho e a escola, o que reduz o tempo disponível para planejar e preparar as refeições”.
Programas, ações e diagnóstico precoce
O tratamento da obesidade conta com a articulação de diferentes áreas do governo. O Ministério da Saúde atua em conjunto com outros ministérios e órgãos para construir políticas públicas e melhorar as condições de vida da população:
-
Com o Ministério da Educação, por meio do Programa Saúde na Escola;
-
Com o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do Programa Bolsa Família;
-
Com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura, para impulsionar a produção da agricultura familiar e agroecológica;
-
Com o Ministério da Fazenda, na reforma tributária, visando reduzir impostos sobre alimentos saudáveis.
Uma das principais responsabilidades do Ministério da Saúde é garantir o cofinanciamento do SUS. Embora a oferta dos serviços seja de responsabilidade dos municípios, cabe ao governo federal colaborar financeiramente para o funcionamento da rede. O novo modelo de cofinanciamento da Atenção Primária fortalece os municípios na oferta de serviços e se articula com políticas como o programa Agora Tem Especialistas.
Além disso, as novas unidades de saúde previstas pelo Novo PAC Saúde e o aumento das equipes de saúde no SUS têm impacto direto no enfrentamento da obesidade, facilitando o diagnóstico precoce, as orientações preventivas e o acompanhamento contínuo. Quanto maior a cobertura da atenção primária, maior é a capacidade de prevenir e tratar a obesidade de forma qualificada.
Investir em ações de prevenção e promoção da saúde é fundamental para desacelerar o avanço da obesidade no Brasil, e garantir o cuidado integral à população, princípio essencial da rede pública.
