SUS garante cuidado integral às crianças desde os primeiros dias de vida

Estão abertas as inscrições para o curso Estratégias de Detecção Precoce do Câncer e sua Aplicação na Atenção Primária à Saúde, destinado a profissionais de nível superior que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). A formação é oferecida em parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Haoc), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional (Proadi-SUS).

O curso será 100% online, com carga horária de 70 horas e certificação, e ocorrerá entre 18 de novembro de 2025 e 19 de maio de 2026. As inscrições vão até 15 de outubro, às 16h (horário de Brasília). São disponibilizadas 1.200 vagas, e a participação é gratuita.

Objetivo

O principal objetivo da formação é aprimorar as competências técnicas dos profissionais para fortalecer as ações de detecção precoce dos cânceres rastreáveis na Atenção Primária à Saúde (APS). O curso irá contribuir para qualificar a atuação em rastreamento, diagnóstico precoce, referência, contrareferência e monitoramento de casos suspeitos.

Poderão se inscrever profissionais de nível superior vinculados ao SUS, com prioridade para aqueles que trabalham na APS — como nas equipes de Saúde da Família, de Atenção Primária, de Saúde Bucal e equipes multiprofissionais (eMulti).

Conteúdo programático

A proposta curricular foi estruturada com base em evidências e reúne módulos que contemplam temas centrais para a detecção precoce no contexto da APS:

câncer , integralidade do cuidado e o papel da APS;

Quem são e onde estão as pessoas que adoecem e morrem por câncer no Brasil;

Controle do câncer: desafios e estratégias para a APS;

Conceitos e recomendações da detecção precoce;

Recomendações específicas: mama, colo do útero, colorretal, boca, pulmão e pele;

Práticas profissionais essenciais para detecção precoce;

Comunicação, ação educativa e decisão compartilhada;

Organização da detecção precoce: cadastro, sistemas de informação e monitoramento;

Organização do rastreamento e do diagnóstico precoce;

Encaminhamento seguro e articulação com a Rede de Atenção à Saúde (RAS);

E as linhas de cuidado do câncer e a integração entre níveis de atenção.

A seleção desses temas está alinhada às diretrizes técnicas nacionais e às evidências científicas que embasam as políticas de prevenção e controle do câncer no Brasil.

Impacto esperado

A detecção precoce do câncer é um elemento estratégico para reduzir a mortalidade, melhorar o prognóstico dos pacientes e otimizar o uso de recursos no SUS. Integrar essa tarefa à prática da APS fortalece o cuidado integral e a resolutividade do sistema. Com a formação de profissionais, o Ministério da Saúde espera aperfeiçoar a identificação de sinais e sintomas suspeitos em comunidades atendidas; promover melhor articulação entre atenção primária e níveis especializados; aumentar a adesão a fluxos seguros de encaminhamento; fortalecer o monitoramento de indicadores e o uso de sistemas de informação; e apoiar a tomada de decisão com base em evidências, evitando exames desnecessários e promovendo a prevenção quaternária.

Sobre a iniciativa

O curso faz parte do projeto Detecta APS – Qualificação da detecção precoce do câncer nas equipes da Atenção Primária, desenvolvido em parceria entre o Ministério da Saúde e o HAOC no âmbito do Proadi-SUS.

Ao capacitar profissionais que atuam no dia a dia da saúde pública, especialmente na APS, o projeto contribui para que o SUS seja mais proativo, eficiente e resolutivo no enfrentamento do câncer em suas fases iniciais.

Serviço

Curso Estratégias de Detecção Precoce do Câncer e sua Aplicação na Atenção Primária à Saúde

Período de inscrição: até 15 de outubro, às 16h (horário de Brasília)

Modalidade: 100% EaD (online)

Duração: 18 de novembro de 2025 a 19 de maio de 2026

Carga horária: 70 horas

Vagas: 1.200

Investimento: gratuito

e-mail de contato: [email protected] Inscreva-se

Camila Rocha

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde