Suspeito de agredir duas mulheres é preso em flagrante pela Polícia Militar em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem de 30 anos pelo crime de lesão corporal praticado contra duas mulheres, na madrugada desta segunda-feira (07.08). O suspeito foi preso em flagrante, no bairro Jardim Iguassu, em Rondonópolis.

Por volta de 0h15, a equipe do 5º BPM foi acionada para comparecer até a residência de uma das vítimas após ela e sua amiga sofrerem agressões do suspeito. No local, os policiais encontraram os três envolvidos do caso, sendo as mulheres com diversas lesões em seus corpos.

Questionados sobre a motivação da briga, a vítima disse que estava separada há um ano do suspeito, mas que durante a noite de domingo o homem teria lhe procurado em uma boate, onde ela estaria com sua amiga.

Ainda de acordo com a vítima, o homem invadiu o local e começou a lhe agredir com puxões de cabelo. A amiga teria tentado intervir na briga e também foi atacada pelo criminoso. Na sequência, os seguranças do local renderam o agressor e lhe expulsaram do estabelecimento.

Momentos depois, as vítimas retornaram para a residência de uma delas, no bairro Jardim Iguassu. Ao chegarem no imóvel, foram surpreendidas pelo suspeito, que atacou novamente sua ex-convivente, aplicando golpes com um capacete que deixou lesões graves no rosto da mulher.

Neste momento, a amiga da vítima acionou a PM via 190, que compareceu ao local e deteve o suspeito em flagrante.

O agressor foi conduzido para a Delegacia de Rondonópolis, para registro da ocorrência e ficando à disposição da Polícia Judiciária Civil. As vítimas receberam atendimento médico e não correm risco de vida.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

