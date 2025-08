Suspeito de esfaquear colega de trabalho é preso pela Polícia Militar

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante, neste domingo (3.8), por tentativa de homicídio contra o colega de trabalho, de 31 anos, no município de Confresa. O suspeito apresentava diversas escoriações pelo corpo, após ser linchado por testemunhas.

Os policiais militares receberam denúncia de uma briga entre os envolvidos na Rua Santo Onofre, e na ocasião, a vítima foi esfaqueada pelo suspeito e encaminhada ao Hospital Regional. A vítima e o suspeito trabalham juntos na área da construção civil no município.

As equipes foram informadas que o suspeito estaria escondido em um bar na região. Os militares intensificaram o policiamento e localizaram o homem nos fundos de um bar, dentro de um cômodo. O homem apresentava diversas lesões pelo corpo, após ter sofrido um linchamento por parte dos demais colaboradores.

Ao ser abordado pelos policiais militares, as testemunhas tentaram, novamente, agredir o suspeito, sendo contidos pelas equipes com uso de agente químico (spray de pimenta). O homem também foi encaminhado para atendimento médico e depois conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT