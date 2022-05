Suspeito de roubo em posto de combustível é preso pela PM em Nova Xavantina

Policiais militares identificaram e prenderam, nesta terça-feira (25.05), um homem de 21 anos, suspeito de um roubo ocorrido a um posto de combustível, na cidade de Nova Xavantina (660 km de Cuiabá no sentido leste). Com ele, a PM recuperou R$ 2.229,00 em dinheiro, que havia sido levado durante a ação criminosa.

Conforme o boletim de ocorrência, na noite anterior, por volta de 20h, a equipe da PM foi acionada para verificar uma situação de roubo, em um posto de combustível, às margens da rodovia BR-158.

No local, os funcionários informaram que o suspeito estava armado e que teria levado uma grande quantia em dinheiro e celulares das vítimas. Foi informado ainda que o homem teria efetuado disparos de arma de fogo, para impedir que os funcionários o seguissem depois da ação criminosa.

Em diligências contínuas, as equipes policiais reuniram informações sobre a localização do suspeito e obtiveram êxito em abordá-lo próximo de uma residência, no bairro Novo Horizonte. Em revista pessoal, foram encontrados e R$ 2.229,00 em notas de diversos valores.

Questionado sobre a procedência do dinheiro, o suspeito não soube responder. Foi feito contato com os funcionários do posto de combustível, que identificaram o suspeito como o responsável pelo roubo, por causa de seu porte físico do homem, das imagens do circuito de monitoramento do estabelecimento e pela quantia em dinheiro encontrada.

Diante dos fatos, o criminoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia da cidade, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.